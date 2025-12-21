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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Nova Sports Prime / Γήπεδο Τούμπας
15η αγωνιστική
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
2 0
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Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία)
  • VAR: Τιάγκο Μπρούνο Λόπες Μαρτίνες (Πορτογαλία)
  • Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοι
  • Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς (Βοσνία)
  • Αμέρ Μάτσιτς (Βοσνία)
Τεταρτος
  • Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
Σκορερς
  • 40' Γιάννης Κωνσταντέλιας
  • 53' Ανέστης Μύθου
Κιτρινες καρτες
  • 57' Τζόντζο Κένι
Κιτρινες καρτες
  • 43' Πάλμερ Μπράουν
  • 47' Κάρολ Σφιντέρσκι
  • 81' Τάσος Μπακασέτας

Live: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

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