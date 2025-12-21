Live: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Nova Sports Prime / Γήπεδο Τούμπας
15η αγωνιστική
15η αγωνιστική
ΠΑΟΚ
2 0
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία)
- VAR: Τιάγκο Μπρούνο Λόπες Μαρτίνες (Πορτογαλία)
- Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοι
- Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς (Βοσνία)
- Αμέρ Μάτσιτς (Βοσνία)
Τεταρτος
- Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
Σκορερς
- 40' Γιάννης Κωνσταντέλιας
- 53' Ανέστης Μύθου
Κιτρινες καρτες
- 57' Τζόντζο Κένι
Κιτρινες καρτες
- 43' Πάλμερ Μπράουν
- 47' Κάρολ Σφιντέρσκι
- 81' Τάσος Μπακασέτας