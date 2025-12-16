Νίκη επί της Χιμπέρνιαν και πρέσινγκ στη Σέλτικ από την Ρέιντζερς

Τους τρεις βαθμούς πήρε η Ρέιντζερς στο «Άιμπροξ Παρκ» εναντίον της Χιμπέρνιαν (1-0), σε έναν αγώνα που η υπομονή έπαιξε μεγάλο ρόλο.

Στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Scottish Premiership, η Ρέιντζερς κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν να περάσουν την άμυνα των φιλοξενούμενων σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις, ωστόσο βρήκαν τη λύση στο 35ο λεπτό.

Ο Φερνάντες εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έβαλε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας τη νίκη στους «τζερς».

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ρέιντζερς πλησίασε στους τρεις βαθμούς τη Σέλτικ και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της δεύτερης θέσης, που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League, ενώ είναι πλέον εννέα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Χαρτς.

Από την άλλη πλευρά, η Χιμπέρνιαν έμεινε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας μικρό προβάδισμα για την είσοδο στην πρώτη εξάδα των πλέι οφ.