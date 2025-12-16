Λευκή ισοπαλία για Μπέτις και Ράγιο Βαγιεκάνο

Με έναν πολύτιμο εκτός έδρας βαθμό επέστρεψε από το Βαγιέκας η Ρεάλ Μπέτις, μένοντας στο 0-0 εναντίον της Ράγιο Βαγιεκάνο στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε τη 16η αγωνιστική της La Liga.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας, έριξε το βάρος στην άμυνα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να περιορίσει την Ράγιο, η οποία είχε την κατοχή και την πρωτοβουλία στην μπάλα, χωρίς ωστόσο να βρει λύσεις.

Η καλύτερη φάση του αγώνα έγινε στο 70ό λεπτό, όταν ο Παλαθόν έκανε ένα δυνατό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι της εστίας του Βάγιες, στερώντας από τη Ράγιο το γκολ και τους βαθμούς της νίκης.

Με αυτή την ισοπαλία, η Μπέτις έμεινε στην 6η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη , η Ράγιο Βαγιεκάνο έφτασε την τέταρτη ισοπαλία στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, παραμένοντας στη 13η θέση.