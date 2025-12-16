Πυρ και μανία οι οπαδοί της Φιορεντίνα: «Ο πρόεδρος δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα»

Στην ομάδα της Φιορεντίνα τα πράγματα δεν πηγαίνουν και πολύ καλά, με τους οπαδούς να βγάζουν ανακοίνωση κατά του προέδρου.

Έχοντας όλους και όλους έξι βαθμούς σε 15 αγωνιστικές η ιταλική ομάδα είναι τελευταία και στον πάτο της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Εξ αιτίας αυτού οι οπαδοί αντέδρασαν και με ανακοίνωση τους έβαλαν κατά του προέδρου της ομάδας για τον τρόπο που διοικεί τον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της Φιορεντίνα:

«Φτάνει πια. Πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να παρέμβουμε για να ενημερώσουμε τους οπαδούς των βιόλα για την άποψη των οργανωμένων κλαμπ σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της Φιορεντίνα. Δεν είναι δουλειά μας να προτείνουμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτό που φαίνεται να είναι μια ελεύθερη πτώση χωρίς αλεξίπτωτο…

Θεμελιώδη στοιχεία όπως η “ταυτότητα” και το “αίσθημα του ανήκειν”, τα οποία θα ήταν απαραίτητα αυτή τη στιγμή, έχουν παραμεριστεί. Φοβόμαστε και τρομοκρατούμαστε στην ιδέα να καταλήξουμε στη Serie B, ειδικά φέτος που οδεύουμε στη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή μας.

Η ομάδα μας έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να συγκεντρώσει 6 βαθμούς από τους 45 διαθέσιμους, ένα πολύ μικρό νούμερο, και οποιοσδήποτε υποβιβασμός θα είναι μια ανεξίτηλη κηλίδα για τους παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση. Ντροπή σας.

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του προέδρου Κομίσο, ελπίζαμε να βρούμε μια λύση, αλλά αντ’ αυτού ο φόβος του υποβιβασμού έχει αυξηθεί. Και είναι σαφές ότι ο πρόεδρος ζει ή τον κάνουν να ζει σε έναν παράλληλο κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε να πούμε ότι δεν συμφωνούμε με τίποτα σε εκείνη τη συνέντευξη.

Περιμέναμε πολύ περισσότερα. Πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πορεία με αυτήν την ιδιοκτησία από το να παλέψουμε για να μην υποβιβαστούμε για τρία από τα επτά χρόνια διοίκησης και να πετύχουμε μια 6η θέση ως το καλύτερο αποτέλεσμά μας».