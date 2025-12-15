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Πώς έζησαν στον Ατρόμητο τη σημαντική νίκη επί του ΠΑΟΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Η παρακάμερα των Περιστεριωτών για το σπουδαίο «τρίποντο» με 2-0 κόντρα στους Θεσσαλονικείς που έβαλε «τέλος» στο αρνητικό σερί 10 μηνών χωρίς νίκη στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης χάρη στα γκολ του Σταυρόπουλου και του Φαν Βέερτ.
Πώς έζησαν στον Ατρόμητο τη σημαντική νίκη επί του ΠΑΟΚ (vid)