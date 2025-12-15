Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Πώς έζησαν στον Ατρόμητο τη σημαντική νίκη επί του ΠΑΟΚ (vid) 15-12-2025 22:55 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η παρακάμερα των Περιστεριωτών για το σπουδαίο «τρίποντο» με 2-0 κόντρα στους Θεσσαλονικείς που έβαλε «τέλος» στο αρνητικό σερί 10 μηνών χωρίς νίκη στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης χάρη στα γκολ του Σταυρόπουλου και του Φαν Βέερτ. Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr Με 14.60€ τη μέρα κάνεις βασιλικές διακοπές: Το ταξίδι στην πιο φθηνή και υποτιμημένη χώρα του 2026 είναι εμπειρία ζωής menshouse.gr Χατζηνικολάου – Κοσιώνη: Πολύ έντονη ενόχληση γι’ αυτό που γράφτηκε dailymedia.gr Πρώτο πλήγμα στη ΝΔ: Τα 10 πρόσωπα που επέλεξε ο Σαμαράς για την πρώτη γραμμή του κόμματός του instanews.gr Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό menshouse.gr Κέρδισε τη θέση στην οντισιόν: Αυτή είναι η εντυπωσιακή νέα δικηγόρος του «Deal» dailymedia.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Τον διαγράφει ο Ανδρουλάκης instanews.gr Πώς έζησαν στον Ατρόμητο τη σημαντική νίκη επί του ΠΑΟΚ (vid) SHARE