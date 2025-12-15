Πώς έζησαν στον Ατρόμητο τη σημαντική νίκη επί του ΠΑΟΚ (vid)

Η παρακάμερα των Περιστεριωτών για το σπουδαίο «τρίποντο» με 2-0 κόντρα στους Θεσσαλονικείς που έβαλε «τέλος» στο αρνητικό σερί 10 μηνών χωρίς νίκη στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης χάρη στα γκολ του Σταυρόπουλου και του Φαν Βέερτ.