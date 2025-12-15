Το «ευχαριστώ» στα ελληνικά του Τσάβες στον κόσμο του Παναιτωλικού (pic)

Με εξαίρεση τη «βαριά» ήττα από την ΑΕΚ, ήταν ένα ξεχωριστό απόγευμα για τον Αργεντινό κίπερ των Αγρινιωτών που τον τίμησαν για την προσφορά του, ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων με την Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Ο Λούκας Τσάβες, πιθανόν, αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο Αγρίνιο με τα χρώματα του Παναιτωλικού. Ο δανεισμός του λήγει μετά από 1,5 χρόνο, η θέληση για παραμονή στην Ελλάδα είναι αμοιβαία, όμως η Αρχεντίνος Τζούνιορς έχει σημαντικές απαιτήσεις.

Ο ίδιος ανταπέδωσε στην αποθέωση με το πανό, το κασκόλ και την ανθοδέσμη πριν και μετά του αγώνα με την ΑΕΚ, με μια ανάρτηση στα ελληνικά και μόνο ο χρόνος θα δείξει αν ο ικανότατος τερματοφύλακας θα συνεχίσει να κοσμεί το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ανάρτησή του και όσα έγραψε στο Instagram: «Ευχαριστώ πολύ όλους τους οπαδούς για την αγάπη και όλα όσα με κάνατε να νιώσω κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν όλα απίστευτα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».