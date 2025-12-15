Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Τιάγκο Σίλβα!

Στα 41 του, ο Τιάγκο Σίλβα αφήνει την Φλουμινένσε και επιστρέφει στην Ευρώπη για να διεκδικήσει τις πιθανότητες του να παίξει στο Μουντιάλ με την Εθνική Βραζιλίας.

Δεν το βάζει κάτω ο Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος έχει πάρει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί σε ένα ακόμα Παγκόσμιο Κύπελλο με την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας.

Στα 41 του έκανε 46 παιχνίδια με την φανέλα της Φλουμινένσε, έχοντας ηγετικό ρόλο σε μία ομάδα που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο τελευταίο Μπραζιλεϊράο.

Ο Τιάγκο Σίλβα πήρε την απόφαση να αφήσει την "Φλου" και να επιστρέψει άμεσα στην Ευρώπη για μία τελευταία παράσταση. Επιθυμία του είναι να βρει ομάδα που θα του επιτρέψει να πάει Μουντιάλ και περιμένει στο ακουστικό του για τις κατάλληλες προτάσεις...