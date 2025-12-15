Το τάκλιν του Μουκιέλε «διέλυσε» τον Μπερν! (vid)

Αρκετό... content μοίρασε η κυριακάτικη «μάχη» της Σάντερλαντ με τη Νιούκαστλ (1-0), όμως επισκιάστηκε από τη σύγκρουση των δυο αμυντικών που θα κρατήσει καιρό εκτός δράσης τον Άγγλο!

Άσχημα... μαντάτα για τον Νταν Μπερν που υπέστη διάτρηση πνεύμονα και έσπασε τα πλευρά στο δεξί μέρος του κορμού του, ύστερα από την «μονομαχία» με τον Νόρντι Μουκιέλε στο 34ο λεπτό του αγώνα. Ο Άγγλος μπακ δεν μπορούσε να ανασάνει από τον πόνο και στο 42' αντικαταστάθηκε, με τη Νιούκαστλ να γνωστοποιεί ότι θα απουσιάσει από 6 εβδομάδες έως 2 μήνες! Όσον αφορά τον Γάλλο άσο των «μαυρόγατων», τιμωρήθηκε μόνο με κίτρινη κάρτα και δεν αναμένεται να αναβαθμιστεί η ποινή του, καθώς δεν είχε πρόθεση, ενώ προσπάθησε να μαζέψει το πόδι του, όπως φαίνεται στο βίντεο.