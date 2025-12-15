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Αυτά είναι τα ποσά που πρέπει να καταβάλλουν οι διαιτητές στις ΕΠΣ

Ποδόσφαιρο
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Το ύψος των ετήσιων συνδρομών αξιωματούχων διαιτησίας προς τις ΕΠΣ για την αγωνιστική περίοδο 2025/26 αποφάσισε η ΕΕ/ΕΠΟ, χωρίς να υπάρξει αλλαγή σε σχέση με πέρυσι.

 

Αναλυτικά: 

Διεθνείς Διαιτητές: 1.500 €

Διεθνείς Βοηθοί Διαιτητές: 1.250 €

Διεθνείς Παρατηρητές: 500 €

1η Κατηγορία Διαιτητές: 1.200 €

1η Κατηγορία Βοηθοί Διαιτητές: 750 €

1η Κατηγορία Παρατηρητές: 400 €

2η Κατηγορία Διαιτητές: 700 €

2η Κατηγορία Βοηθοί Διαιτητές: 300 €

2η Κατηγορία Παρατηρητές: 150 €

3η Κατηγορία Διαιτητές: 120 €

3η Κατηγορία Βοηθοί Διαιτητές: 60 €

3η Κατηγορία Παρατηρητές: 60 €

Σε τοπικούς αγώνες που διοργανώνονται από τις ΕΠΣ την αγωνιστική περίοδο 2025/26, οι Αξιωματούχοι Διαιτησίας οφείλουν να καταβάλλουν στις Ενώσεις το 10% των αμοιβών τους.

Αυτά είναι τα ποσά που πρέπει να καταβάλλουν οι διαιτητές στις ΕΠΣ