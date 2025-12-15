Αυτά είναι τα ποσά που πρέπει να καταβάλλουν οι διαιτητές στις ΕΠΣ

Αναλυτικά:
Διεθνείς Διαιτητές: 1.500 €
Διεθνείς Βοηθοί Διαιτητές: 1.250 €
Διεθνείς Παρατηρητές: 500 €
1η Κατηγορία Διαιτητές: 1.200 €
1η Κατηγορία Βοηθοί Διαιτητές: 750 €
1η Κατηγορία Παρατηρητές: 400 €
2η Κατηγορία Διαιτητές: 700 €
2η Κατηγορία Βοηθοί Διαιτητές: 300 €
2η Κατηγορία Παρατηρητές: 150 €
3η Κατηγορία Διαιτητές: 120 €
3η Κατηγορία Βοηθοί Διαιτητές: 60 €
3η Κατηγορία Παρατηρητές: 60 €
Σε τοπικούς αγώνες που διοργανώνονται από τις ΕΠΣ την αγωνιστική περίοδο 2025/26, οι Αξιωματούχοι Διαιτησίας οφείλουν να καταβάλλουν στις Ενώσεις το 10% των αμοιβών τους.