Αυτά είναι τα ποσά που πρέπει να καταβάλλουν οι διαιτητές στις ΕΠΣ

Το ύψος των ετήσιων συνδρομών αξιωματούχων διαιτησίας προς τις ΕΠΣ για την αγωνιστική περίοδο 2025/26 αποφάσισε η ΕΕ/ΕΠΟ, χωρίς να υπάρξει αλλαγή σε σχέση με πέρυσι.

Αναλυτικά: Διεθνείς Διαιτητές: 1.500 € Διεθνείς Βοηθοί Διαιτητές: 1.250 € Διεθνείς Παρατηρητές: 500 € 1η Κατηγορία Διαιτητές: 1.200 € 1η Κατηγορία Βοηθοί Διαιτητές: 750 € 1η Κατηγορία Παρατηρητές: 400 € 2η Κατηγορία Διαιτητές: 700 € 2η Κατηγορία Βοηθοί Διαιτητές: 300 € 2η Κατηγορία Παρατηρητές: 150 € 3η Κατηγορία Διαιτητές: 120 € 3η Κατηγορία Βοηθοί Διαιτητές: 60 € 3η Κατηγορία Παρατηρητές: 60 € Σε τοπικούς αγώνες που διοργανώνονται από τις ΕΠΣ την αγωνιστική περίοδο 2025/26, οι Αξιωματούχοι Διαιτησίας οφείλουν να καταβάλλουν στις Ενώσεις το 10% των αμοιβών τους.