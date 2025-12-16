Με 34 απόντες για έναν μήνα η Premier League

Το αγγλικό πρωτάθλημα αριθμεί 34 απόντες για έναν ολόκληρο μήνα, αφού οι παίκτες θα βρίσκονται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Το Copa Africa είναι προ των πυλών και παίκτες από όλο τον κόσμο θα αφήσουν τα κλαμπ τους ώστε να βρεθούν στις αποστολές των Εθνικών τους ομάδων.

Ούτε λίγο - ούτε πολύ, θα απουσιάσουν από τα αγγλικά γήπεδα 34 παίκτες, εκ των οποίων η Σάντερλαντ μετράει του περισσότερους (6), ενώ Λίβερπουλ, Μπράιτον και Άστον Βίλα θα έχουν μόλις από μια απουσία.

Αναλυτικά οι ομάδες και οι απουσίες που θα έχουν

Σάντερλαντ 6

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3

Φούλαμ 3

Μπέρνλι 3

Έβερτον 2

Γουλβς 2

Κρίσταλ Πάλας 2

Σίτι 2

Μπρέντφορντ 2

Νότιγχαμ Φόρεστ 2

Τότεναμ 2

Γουέστ Χαμ 2

Λίβερπουλ 1

Μπράιτον 1

Άστον Βίλα 1