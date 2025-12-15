Μάνατζερ Τσάλοβ: «Δεν αισθάνεται άνετα στον ΠΑΟΚ - Ελπίζω να φύγει»

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο αποχώρησης του Φιόντορ Τσάλοβ από τον ΠΑΟΚ ο μάνατζέρ του, Σάντορ Βάργκα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο Ρώσος επιθετικός.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στη ρωσική ιστοσελίδα Sovsport και τον δημοσιογράφο Άρτεμ Μελνιτσένκο, ο Βάργκα υποστήριξε πως ο Τσάλοβ δεν αισθάνεται άνετα στο περιβάλλον της ομάδας, αποδίδοντας την ευθύνη στον προπονητή του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον ατζέντη, ο Ρώσος φορ δεν απολαμβάνει της απαραίτητης στήριξης και της σωστής διαχείρισης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την εικόνα και την απόδοσή του στο γήπεδο.

«Δεν νιώθει άνετα εκεί και αυτό έχει να κάνει με τον προπονητή. Ως πρώην προπονητής, θεωρώ ότι πολλά πράγματα γίνονται με λάθος και παράλογο τρόπο. Ο Φιόντορ δεν ευθύνεται για την κατάσταση και ειλικρινά ελπίζω να αποχωρήσει στη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η συζήτηση γύρω από τον Ρώσο στράικερ έχει «φουντώσει», δεδομένης της εικόνας του, παρά τις ευκαιρίες που του έχει δώσει ο προπονητής του…