Ο λόγος που θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη ο Τιάγκο Σίλβα

Ο Τιάγκο Σίλβα θέλει να αφήσει την Βραζιλία και την Φλουμινένσε και να γυρίσει στην Ευρώπη και έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο.

Ο Σίλβα έχει συμβόλαιο με την βραζιλιάνικη ομάδα έως το 2026, ωστόσο ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στην Γηραιά Ήπειρο και το κίνητρο του είναι μεγάλο.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος παίκτης θα βγει τον Ιανουάριο ως ελεύθερος στην αγορά και θα αναμένει κρούση από ομάδες της Ευρώπης για να είναι κοντά στην οικογένειά του.

Η οικογένεια του Βραζιλιάνου παίκτη βρίσκεται στην Αγγλία και ο ίδιος θέλει να είναι μαζί της, ενώ παράλληλα ψάχνει την ευκαιρία που θα του δώσει μια κλήση στις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο.