Αδιανόητο: Οι οπαδοί της Τβέντε σήκωσαν το μεγαλύτερο πανό στην Ευρώπη! (vid)

Για την κατασκευή του χρειάστηκαν 2.500 λίτρα από μπογιά. Η συνολική του έκταση υπολογίζεται σε 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Κάλυψε και τις τέσσερις κερκίδες του "Ντε Χρολς Φέστε" και έγραψε ιστορία.
Οι οπαδοί της Τβέντε έφτιαξαν και σήκωσαν στην αναμέτρηση με την Go Ahead Eagles το μεγαλύτερο πανό που έχει εμφανιστεί ποτέ σε ευρωπαϊκό γήπεδο και έκαναν όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να μιλάει για πάρτη τους.
🇳🇱😍 FC Twente fans unveiled what might be the biggest banner ever made in Europe (correct me if I’m wrong) during their home match last weekend — using 2,500 liters of paint and covering a massive 18,000 m²! pic.twitter.com/q7JaJQ2fXx— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 15, 2025