Αδιανόητο: Οι οπαδοί της Τβέντε σήκωσαν το μεγαλύτερο πανό στην Ευρώπη! (vid)

Ρεσιτάλ από τους οπαδούς της Τβέντε που στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Go Ahead Eagles έγραψαν ιστορία...

Για την κατασκευή του χρειάστηκαν 2.500 λίτρα από μπογιά. Η συνολική του έκταση υπολογίζεται σε 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Κάλυψε και τις τέσσερις κερκίδες του "Ντε Χρολς Φέστε" και έγραψε ιστορία.

Οι οπαδοί της Τβέντε έφτιαξαν και σήκωσαν στην αναμέτρηση με την Go Ahead Eagles το μεγαλύτερο πανό που έχει εμφανιστεί ποτέ σε ευρωπαϊκό γήπεδο και έκαναν όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να μιλάει για πάρτη τους.