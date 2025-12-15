Ηλιόπουλος: «Σας φέρνουμε εδώ νοητά τη σπίθα από τα πάτρια εδάφη της Σαμψούντας, εκεί όπου η ομάδα μας θριάμβευσε»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας με τον διοικητικό της ηγέτη Μάριο Ηλιόπουλο να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Πιο συγκεκριμένα, την ΑΕΚ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ Νίκος Παντερμαλής, υπεύθυνος για τις σχέσεις της Ένωσης με το Δήμο και μετέφερε τον χαιρετισμό του ισχυρού άνδρα της ομάδας, που ήταν ο εξής: «Σήμερα σας φέρνουμε εδώ νοητά τη σπίθα από τα πάτρια εδάφη της Σαμψούντας, εκεί όπου η ομάδα μας θριάμβευσε προχθές, για να μας θυμίζει την δύναμη του Ελληνισμού».

Να σημειώσουμε τέλος πως τα δρώμενα της εκδήλωσης για τα παιδιά ήταν χορηγία της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, με την οποία σηματοδοτήθηκε η επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Το event πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο του Μνημείου Μικρασιατών και Αλησμόνητων Πατρίδων.

Την ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ κ. Νίκος Παντερμαλής, υπεύθυνος για τις σχέσεις της ΑΕΚ με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος, και μετέφερε τον χαιρετισμό του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου, που ήταν ο εξής: «Σήμερα σας φέρνουμε εδώ νοητά τη σπίθα από τα πάτρια εδάφη της Σαμψούντας, εκεί όπου η ομάδα μας θριάμβευσε προχθές, για να μας θυμίζει την δύναμη του Ελληνισμού».

Ο κ. Παντερμαλής τόνισε επίσης, μεταξύ άλλων: «Η ΑΕΚ είναι κομμάτι της ψυχής αυτής της πόλης. Για περισσότερο από έναν αιώνα, η κιτρινόμαυρη καρδιά χτυπά εδώ -στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο σπίτι μας — κουβαλώντας μνήμες, αξίες και ευθύνη. Με βαθιές ρίζες στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου, η ΑΕΚ επιδιώκει να είναι παρούσα όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και στην κοινωνία. Να στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινότητες, να στηρίζει δράσεις που γεννούν χαμόγελα, που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή».