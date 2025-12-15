Μένει στη Σάντος και στοχεύει... Μουντιάλ ο Νεϊμάρ

Ο 33χρονος επιθετικός αποφάσισε να παραμείνει στη Βραζιλία έως το καλοκαίρι, τουλάχιστον, με στόχο να ενισχύσει την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Το αίσιο τέλος με την παραμονή της Σάντος στη Serie A της Βραζιλίας και η έξοδος στο Copa Sudamericana απέβαλαν το βάρος από τις πλάτες του Νεϊμάρ Jr., ο οποίος μπορεί να αφοσιωθεί στην αποθεραπεία του γονάτου και να σκεφτεί το ποδοσφαιρικό μέλλον του.

Τα ΜΜΕ της χώρας του τονίζουν ότι θα συνεχίσει στην ομάδα της καρδιάς του, με στόχο να βρεθεί, επίσης, στις κλήσεις της «Σελεσάο» και του Κάρλο Αντσελότι. Το περιβάλλον της Σάντος έχει επαναφέρει τον 33χρονο επιθετικό σε καλή κατάσταση και σίγουρα μπορεί να εμφανιστεί πιο παραγωγικός από τα 11 γκολ και τις 4 ασίστ σε 28 συμμετοχές το 2025.