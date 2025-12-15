Από τη Νέα Σμύρνη στο Περιστέρι: Ο Σταυρόπουλος έχει… ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vid)

Ο 28χρονος στόπερ του Ατρομήτου έγινε ξανά ο εκτελεστής σε αναμέτρηση απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά, με το SDNA να ξετυλίγει το νήμα της ιδιαίτερης…σχέσης με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Το παρθενικό γκολ του Δημήτρη Σταυρόπουλου επί των ημερών του με τη φανέλα του Ατρομήτου, αποδείχτηκε καθοριστικό και…εξαργυρώθηκε (στο φινάλε) με το «τρίποντο» της νίκης για την ομάδα του Περιστερίου στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο 28χρονος στόπερ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα…συστημένη στα δίχτυα των Θεσσαλονικιών, έβαλε μπροστά στον Ατρόμητο και πρόσθεσε μεγάλη πίεση στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που εν τέλει δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα, με τον Φαν Βεερτ να προσθέτει το…κερασάκι με εύστοχο πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Αυτό το γκολ του Σταυρόπουλου ήταν το πρώτο του στον Ατρόμητο, όχι όμως και το πρώτο (συνολικά) της καριέρας του κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η πρώτη σύνδεση με τα δίχτυα με αντίπαλο τον Δικέφαλο του Βορρά, καταγράφηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2019.

Τότε ο Έλληνας στόπερ ήταν παίκτης του Πανιωνίου και σκόραρε στο 90΄στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης.

Για την ιστορία, στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης η σέντρα του Γιαννούλη από τα αριστερά, η αδυναμία του Κότνικ να μπλοκάρει ή να απομακρύνει την μπάλα, έφεραν τον Σφιντέρσκι προ κενής εστίας για το 0-1 του ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι είχε ακόμη δρόμο και ο Πανιώνιος βρήκε το πολυπόθητο γκολ της ισοφάρισης και τους... σφυγμούς ζωής μετά από μια εξαιρετική αντεπίθεση.

Στο 75΄ο Τσιλούλης απέφυγε από δεξιά τον Γιαννούλη, έκανε το γύρισμα και ο Ντουρμισάι πλάσαρε εύστοχα στο δεύτερο δοκάρι για το 1-1.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, οι γηπεδούχοι υπέγραψαν την ανατροπή για το 2-1 όταν ο Σπιριντόνοβιτς εκτέλεσε φάουλ, ο πορτιέρε του ΠΑΟΚ επιχείρησε να διώξει με το ένα χέρι, αλλά απέτυχε, στέλνοντας τη μπάλα στον Σταυρόπουλο, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα προ κενής εστίας.

Στον επαναληπτικό αγώνα ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-2 στην παράταση και πέρασε στον επόμενο γύρο.

Παρακολουθήστε στο βίντεο τα highlights του αγώνα στη Νέα Σμύρνη και το γκολ του Σταυρόπουλου.