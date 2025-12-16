Το στατιστικό που δείχνει πρωτάθλημα για την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα τη φετινή σεζόν μέχρι στιγμής έχει δείξει πως είναι πιο σταθερή σε σχέση με πέρσι και αυτό της δίνει ένα πλεόνασμα για το πρωτάθλημα.

Οι Καταλανοί πήραν πέρσι το πρωτάθλημα Ισπανίας, έχοντας τρέξει ένα όχι και τόσο καλό σε σχέση με φέτος πρώτο μισό, επομένως τα στατιστικά την έχουν φαβορί και τώρα.

Αυτο συμβαίνει καθώς η Μπαρτσελόνα πέρσι τέτοια εποχή μετά από 17 αγώνες είχε μαζέψει 35 βαθμούς και είχε θέσει τις βάσεις για την κατάκτηση του τίτλου.

Την φετινή σεζόν σε 17 αγώνες έχει πάρει οκτώ βαθμούς παραπάνω ήδη (43) και μοιάζει να είναι το φαβορί, ειδικά την στιγμή που η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι και καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση.