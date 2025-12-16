Μπερνάρντο Σίλβα: «Θέλω απεγνωσμένα το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Μπερνάρντο Σίλβα μίλησε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και τόνισε πως είναι κάτι που θέλει να κατακτήσει με την χώρα του.

Ο Πορτογάλος διεθνής ανέφερε πως θέλει απεγνωσμένα να σηκώσει το τρόπαιο, καθώς είναι κάτι που η χώρα του δεν έχει καταφέρει.

Ακόμη τόνισε πως αυτό θα ήταν η απόλυτη στιγμή στην καριέρα του και ότι είναι η μόνη διάκριση που λείπει από την Πορτογαλία.

«Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι κάτι που θέλω απεγνωσμένα να πετύχω. Θα ήταν η απόλυτη κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, αφού η Πορτογαλία δεν έχει σηκώσει ποτέ αυτό το τρόπαιο. Είναι η μοναδική μεγάλη διάκριση που λείπει ακόμη από τη χώρα μας και πραγματικά ελπίζω να τα καταφέρουμε».