Tuttomercatoweb: «Ευρωπαϊκές ομάδες βλέπουν Καλοσκάμη, η Μπρέντφορντ τον παρακολουθεί πιο στενά»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων - μεταξύ αυτών και της Μπρέντφορντ - βάζει τον Δημήτρη Καλοσκάμη το Tuttomercatoweb.

Πιο συγκεκριμένα οι Ιταλοί τονίζουν πως τον νεαρό μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ τον παρακολουθούν ομάδες απο τη Serie A και από όλη την Ευρώπη ενώ σημειώνεται πως η Μπρέντφορντ είναι αυτή που τον τσεκάρει πιο στενά.

«Για τον Καλοσκάμη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές ομάδες, με την Μπρέντφορντ να τον παρακολουθεί πιο στενά από όλες. Αν τελικά μεταγραφεί στη λονδρέζικη ομάδα τον Ιανουάριο, θα γίνει άλλος ένας Έλληνας ταλαντούχος που καταλήγει στην Premier League», αποκαλύπτει το Tuttomercatoweb που φέρνει ως παράδειγμα τις μεταγραφές των Τζίμα-Κωστούλα στην Μπράιτον.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης, που έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, αποκτήθηκε θυμίζουμε πέρυσι από την ΑΕΚ έναντι 1.2 εκ. € από τον Ατρόμητο (σ.σ. αποτέλεσε την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία των Περιστεριωτών) και μετρά μέχρι τώρα 16 συμμετοχές με την φανέλα της Ένωσης, 3 γκολ και 2 ασίστ.