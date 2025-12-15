Σπουδαία κίνηση Τετέι για μικρό τραυματία (pic)

Ο Ανδρέας Τετέι προχώρησε σε μια πολύ όμορφη ενέργεια, για έναν μικρό αθλητή που ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Ο επιθετικός της Κηφισιάς, που με το νέο έτος θα ενσωματωθεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού, επισκέφθηκε το «Metropolitan» για να δει ένα μικρό παιδί που έχει υποστεί τραυματισμό, δίνοντάς του και μια υπογεγραμμένη μπάλα.

Την σχετική κίνηση αποκάλυψε ο γιατρός, Κώστας Ιντζόγλου, που δημοσίευσε και την σχετική φωτογραφία. Παράλληλα αναφέρθηκε και στον τραυματισμό που αντιμετωπίζει ο μικρός Αλέξανδρος, ο οποίος υπέστη χόνδρινη βλάβη του έξω μηριαίου κονδύλου, στο πλαίσιο επεισοδίου υπεξαρθρήματος της επιγονατίδας.

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