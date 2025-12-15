Θαυμασμός στην Κροατία για Λιούμπιτσιτς: «Έκανε το παιχνίδι της ζωής του»!

Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς γνωρίζει την αποθέωση στην Κροατία για την εκπληκτική του εμφάνιση απέναντι στον Παναιτωλικό με την ιστοσελίδα «sportske» να τονίζει πως πραγματοποίησε «το παιχνίδι της ζωής του»!

Οι Κροάτες, στέκονται στο γεγονός πως ο 26χρονος μεσοεπιθετικός έλαβε βαθμολογία 9,5 από το Sofascore για την απόδοσή του, που ειναι υψηλότερη που έχει λάβει ποτέ στην καριέρα του και αναφέρουν: «Έφυγε από τη Μάξιμιρ και τώρα έκανε το παιχνίδι της ζωής του. Έλαβε βαθμολογία 9,5 από την εφαρμογή Sofascore για την απόδοσή του που ειναι η υψηλότερη που έχει λάβει ποτέ στην καριέρα του. Έδωσε μια πάσα ακριβείας στον Ζοάο Μάριο για το 0-2 και από εκεί και πέρα πήρε την κατάσταση στα χέρια του και πέτυχε δυο γκολ».

Να σημειώσουμε πως ο Λιούμπι πράγματι έχει βαθμολογηθεί από την σχετική πλατφόρμα στατιστικής και ανάλυσης με το υψηλότατο 9,5, με τα στατιστικά του να είναι εντυπωσιακά: Δυο γκολ, δυο ασίστ, δύο πάσες κλειδιά (σ.σ. είναι μια πάσα που οδηγεί απευθείας στο σουτ ενός συμπαίκτη), 75% στις μεταβιβάσεις στο μισό του αντιπάλου, 55 επαφές, 3/5 κερδισμένες μονομαχίες, 3 ανακτήσεις της μπάλας, ενώ δημιούργησε και άλλη μια μεγάλη ευκαιρία αυτή του Καλοσκάμη πριν το γκολ του Πινέδα.

Η ιστοσελίδα «sportske» καταλήγει στο σχετικό θέμα που φιλοξενεί και αναφέρει: «Είναι ενδιαφέρον ότι ο Λιούμπιτσιτς πέρασε μέχρι τώρα το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν στον πάγκο. Με την εξαιρετική του εμφάνιση σίγουρα έβαλε τον προπονητή του σε σκέψεις. Για την απόδοσή του, έλαβε βαθμολογία 9,5 από την εφαρμογή Sofascore, την υψηλότερη που έχει λάβει ποτέ στην καριέρα του. Εκτός από τα γκολ και τις ασίστ, ξεχώρισε με τις πάσες του, τις κερδισμένες μονομαχίες ενώ συνέβαλε και στις δύο πλευρές του παιχνιδιού για την ΑΕΚ».