Αλεξάντερ Σμιντ στο SDNA: «Ο πολυθεσίτης Λιούμπιτσιτς έχει το… πακέτο για να καθορίσει παιχνίδια»

Ο άλλοτε προπονητής του Κροάτη μέσου της ΑΕΚ στην αυστριακή Σανκτ Πέλτεν, Αλεξάντερ Σμιντ, μιλά στο SDNA για το ταλέντο, τα πολυσύνθετα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και τη θέση που ταιριάζει καλύτερα στον 26χρονο ποδοσφαιριστή.

Φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του Ρόμπερτ Λιούμπιτσις έφερε η εμφατική νίκη (0-5) της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Ο Κροάτης μέσος πήρε φανέλα βασικού από τον Μάρκο Νίκολιτς κι έβγαλε…ασπροπρόσωπο τον κόουτς των «κιτρινόμαυρων».

Δύο γκολ, μία ασίστ, ένα δοκάρι στην κορυφαία εμφάνιση του «Λιούμπι» με τη φανέλα της Ένωσης σχεδόν δύο χρόνια μετά την άφιξη στα Σπάτα.

Κι όλα αυτά μάλιστα με τον ίδιο να διαπρέπει αγωνιζόμενος σε ρόλο δεξιού εξτρέμ στο Αγρίνιο και να επιβεβαιώνει πως πρόκειται για έναν πολυσύνθετο παίκτη που διαθέτει το…πακέτο και την ευχέρεια να αγωνίζεται σε πολλές θέσεις αναλόγως με τις εκάστοτε (αγωνιστικές) συνθήκες.

Το SDNA πήρε το report για τον 26χρονο – πολυθεσίτη - ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ από τον Γερμανό κόουτς, Αλεξάντερ Σμιντ (φωτ.), άλλοτε προπονητή του την σεζόν 2019-2020 στην αυστριακή Σανκτ Πέλτεν και την θέση που θεωρεί ο ίδιος πως του ταιριάζει καλύτερα.

«Καλύτερος ως box to box »

«Μπορεί ο Λιούμπιτσιτς πριν πάρει μεταγραφή για την ΑΕΚ να έπαιξε σε πολλά παιχνίδια ως αριστερός μπακ στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ωστόσο είναι πολύ καλύτερος όταν παίζει στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Εκεί βγάζει σε πιο έντονο βαθμό το πλούσιο ταλέντο του και είναι πολύ πιο χρήσιμος. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως έπειτα από δύο χρόνια στην Ελλάδα, στην ΑΕΚ είναι σε θέση να γνωρίζουν πολύ καλά τον πολυθεσίτη Λιούμπιτσιτς και την θέση που μπορεί να αποδώσει καλύτερα…» τόνισε αρχικά ο Αλεξάντερ Σμιντ και πρόσθεσε:

«Για μένα όπως προανέφερα η θέση που ταιριάζει καλύτερα στον είναι box to box. Κι αυτό διότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα τεχνίτη και γρήγορο παίκτη που….βλέπει γήπεδο.

Κι αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο για όλες τις άμυνες, χωρίς να είναι καθόλου προβλέψιμος στο παιχνίδι του. Χρησιμοποιεί εξίσου καλά και τα δύο πόδια και διαθέτει πολύ καλές μεταβιβάσεις τόσο κοντινές όσο κι από απόσταση».

«Δεν σταματά να δουλεύει»

Εν συνεχεία ο άλλοτε προπονητής του Λιούμπιτσιτς στάθηκε στον χαρακτήρα του Κροάτη παίκτη και τον στόχο του να εξελίσσεται συνεχώς.

«Ποτέ δεν σταματά να δουλεύει. Μην ξεχνάμε πως είναι μόλις 26 χρόνων κι έχει πολλά χρόνια καριέρας μπροστά του.

Ποτέ δεν δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα κι είναι αυτό που λέμε 100% επαγγελματίας. Από νεαρή ηλικία φαινόταν πως διαθέτει το αγωνιστικό…πακέτο να προχωρήσει και να κάνει καριέρα.

Έχει έντονη προσωπικότητα και θεωρώ πως έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα τα ακόμα καλύτερα έρχονται τόσο για τον ίδιο όσο και για την ΑΕΚ από την μεταξύ τους συνεργασία.

Προσωπικά περιμένω από τον Λιούμπιτσιτς να ανεβάσει ακόμα περισσότερες στροφές μέσα στο 2026, να κληθεί στην Εθνική Κροατίας και να ανεβάσει την χρηματιστηριακή αξία του και γιατί όχι στο μέλλον να αγωνιστεί σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Κάτι που μπορεί να συμβεί από την στιγμή που διαφημίσει ακόμα περισσότερο το όνομά του μέσω των εμφανίσεων του με την ΑΕΚ και της μελλοντικής κλήσης του στην Εθνική Κροατίας».