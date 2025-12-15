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Στο «στόχαστρο» της Ρίβερ ο Αντίνο που απασχόλησε τον Ολυμπιακό - Έπεσε στα 5 εκατ. η τιμή πώλησης του (pic)

Ποδόσφαιρο
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Η Ρίβερ Πλέιτ εξετάζει την περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο που απασχόλησε το περασμένο καλοκαίρι τον Ολυμπιακό, ενώ η Γοδόι Κρουζ ζητάει πλέον τα μισά σε σχέση με το ποσό που ζητούσε από τους Πειραιώτες.

Ο Σαντίνο Αντίνο απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι με τις προτάσεις των «ερυθρόλευκων» προς την Γοδόι Κρουζ να πέφτουν στο... κενό.

Ο νεαρός ταλαντούχος εξτρέμ φέρεται ότι έχει μπει στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ρίβερ Πλέιτ για την ενίσχυση της στα «φτερά» της επίθεσης με έναν «ελπιδοφόρο» ποδοσφαιριστή.

Η Γοδόι δεν κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής, παρά την εξαιρετική σεζόν του 20χρονου άσου, ο οποίος μέτρησε 30 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του τον έχει βγάλει στο «σφυρί» προκειμένου να αποκτήσει έσοδα μετά τον υποβιβασμό της στην δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής και ο Αντίνο πλέον παραχωρείται με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σσχεδό τα μισά από αυτά που ζήταγε η Γοδόι από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.

Η Ρίβερ Πλέιτ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του σύμφωνα με Μέσα από την Λατινική Αμερική και δεν είναι απίθανο να κινηθεί για την απόκτηση του τις επόμενες ημέρες.

 

Στο «στόχαστρο» της Ρίβερ ο Αντίνο που απασχόλησε τον Ολυμπιακό - Έπεσε στα 5 εκατ. η τιμή πώλησης του (pic)