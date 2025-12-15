Στο «στόχαστρο» της Ρίβερ ο Αντίνο που απασχόλησε τον Ολυμπιακό - Έπεσε στα 5 εκατ. η τιμή πώλησης του (pic)

Η Ρίβερ Πλέιτ εξετάζει την περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο που απασχόλησε το περασμένο καλοκαίρι τον Ολυμπιακό, ενώ η Γοδόι Κρουζ ζητάει πλέον τα μισά σε σχέση με το ποσό που ζητούσε από τους Πειραιώτες.

Ο Σαντίνο Αντίνο απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι με τις προτάσεις των «ερυθρόλευκων» προς την Γοδόι Κρουζ να πέφτουν στο... κενό.

Ο νεαρός ταλαντούχος εξτρέμ φέρεται ότι έχει μπει στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ρίβερ Πλέιτ για την ενίσχυση της στα «φτερά» της επίθεσης με έναν «ελπιδοφόρο» ποδοσφαιριστή.

Η Γοδόι δεν κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής, παρά την εξαιρετική σεζόν του 20χρονου άσου, ο οποίος μέτρησε 30 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του τον έχει βγάλει στο «σφυρί» προκειμένου να αποκτήσει έσοδα μετά τον υποβιβασμό της στην δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής και ο Αντίνο πλέον παραχωρείται με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σσχεδό τα μισά από αυτά που ζήταγε η Γοδόι από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.

Η Ρίβερ Πλέιτ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του σύμφωνα με Μέσα από την Λατινική Αμερική και δεν είναι απίθανο να κινηθεί για την απόκτηση του τις επόμενες ημέρες.