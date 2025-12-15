Η ΑΕΚ παίρνει την μπάλα από τον αντίπαλο, τον «ξεχαρβαλώνει» και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο!

Η τρομακτική παράσταση της ΑΕΚ στο Αγρίνιο, είναι μια συνέχεια των όσων βλέπουμε να συμβαίνουν απο τις αρχές του περασμένου μήνα! Η Ένωση, εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της, κυριαρχεί μέσα στο γήπεδο μέσα από ένα συγκεκριμένο μοντέλο ποδοσφαίρου και τα έντεκα γκολ σε μια... εβδομάδα, επιβεβαιώνουν αυτό που περιγράφουμε.

Για να φτάσουν οι «κιτρινόμαυροι» σε αυτά τα επίπεδα απόδοσης προφανώς χρειάστηκε χρόνος και σκληρή δουλειά. Η ιδέα του Μάρκο Νίκολιτς, ανεξαρτήτως διάταξης, ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας καθώς ήθελε μέσα στο γήπεδο - και κυρίως στον χώρο της μεσαίας γραμμής - ποδοσφαιριστές που να είναι καλοί χειριστές της μπάλας προκειμένου να εξυπηρετούν το τακτικό πλάνο που είχε στο μυαλό του. Ένα τακτικό πλάνο, το οποίο αφενός βασίζεται στην compact λειτουργία του γκρουπ όταν αμύνεται με απόλυτο έλεγχο του χώρου και στο γρήγορο passing game όταν επιτίθεται, με μεγάλη ακρίβεια στις πάσες κάτι που ξεκινά από την άμυνα και το build up.

Η ΑΕΚ, το τελευταίο διάστημα, μέσα από την ομοιογένεια και την χημεία που βρίσκει, μέσα από την άνοδο της απόδοσης συγκεκριμένων μονάδων με αποκορύφωμα τον «εξωγήινο» Ορμπελίν Πινέδα που είναι ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος, μέσα από τις εντάσεις και τα τρεξίματα που βγάζει και μέσα από τα χαρακτηριστικά των παικτών που έχει μέσα στο γήπεδο, καταφέρνει και συνδυάζει αυτούς τους δύο βασικούς κανόνες του Μάρκο Νίκολιτς και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό για την ίδια και… τρομακτικό για τον εκάστοτε αντίπαλο.

Είναι φανερό πλέον πως η Ένωση μπαίνει με αυτοπεποίθηση σε κάθε γήπεδο για να κάνει το δικό της παιχνίδι, εφαρμόζοντας το δικό της στυλ. Το οποίο περιλαμβάνει χαφ μπαλάτους, που παίρνουν την μπάλα από τον αντίπαλο, τον «ξεχαρβαλώνουν» με πολλές πάσες και εναλλαγές θέσεων και επιβάλουν μια ολοκληρωτική κυριαρχία. Συνέβη μεταξύ άλλων στη Φλωρεντία σε μεγάλο διάστημα, συνέβη στη Λεωφόρο στο πρώτο 45λεπτο, συνέβη στη Σαμψούντα στην επανάληψη, συνέβη και χθες στο σύνολο του αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ανεξάρτητα του σχήματος που επιλέγει, είτε αυτό είναι 4-4-1-1, είτε 4-4-2, είτε 4-3-2-1, έχει συγκεκριμένες αρχές. Μια από τις βασικότερες, το γκρουπ των χαφ που χρησιμοποιεί. Που είναι και το μυστικό στο passing game και στη δημιουργία. Στη Σαμψούντα για παράδειγμα είδαμε τους Μαρίν-Μάνταλο δίδυμο στον άξονα και τους Πινέδα-Περέιρα θεωρητικά στα άκρα με ξεκάθαρες εντολές να συγκλίνουν προς τα μέσα και στο Αγρίνιο τους Μαρίν-Πινέδα κεντρικά και τους Ζοάο Μάριο-Καλοσκάμη-Λιούμπιτσιτς να εναλλάσσονται ως τριάδα πίσω από τον Γιόβιτς.

Ο ρόλος του τελευταίου ήταν πράγματι κλειδί και ο «παράγοντας Χ» που έβγαλε από το… καπέλο του ο Νίκολιτς με την απόδοση του να αγγίζει το τέλειο (βαθμολογήθηκε από το sofascore με 9,5) έχοντας δυο γκολ-δυο ασίστ ερχόμενος από το δεξί άκρο και συγκλίνοντας προς τα μέσα αλλά το πιο σημαντικό ειναι η συνολική λειτουργία της ΑΕΚ και το πως εξαΰλωσε μια ομάδα που στη Φιλαδέλφεια τη νίκησε στις καθυστερήσεις, μια ομάδα που έχασε πολύ δύσκολα από τον Ολυμπιακό με το γκολ του Ελ Καμπί, μια ομάδα που πήρε ισοπαλία στη Τούμπα και ηττήθηκε στο 95’ από τον Παναθηναϊκό.

Η στρατηγική του Νίκολιτς να πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο και να επιβάλει τους δικούς του κανόνες με ποδόσφαιρο κατοχής δεν φέρνει απλώς αποτελέσματα αλλά αρχίζει να γίνεται δεύτερη φύση του γκρουπ. Η ΑΕΚ, παρουσιάζει εδώ και καιρό με σταθερότητα και συνέπεια στο γήπεδο μια ξεκάθαρη ποδοσφαιρική πρόταση η οποία είναι ότι πιο όμορφο βλέπουμε τούτη την εποχή στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μια πρόταση την οποία ο Σέρβος τεχνικός σχεδίασε από το καλοκαίρι, δούλεψε, μόνταρε προοδευτικά - βάζοντας τα κομμάτια στη σωστή τους θέση και στον σωστό τους ρόλο - και συνεχώς εξελίσσει ή και παραλλάσσει με διάφορα τρικ σε κάθε παιχνίδι. Άλλωστε, όπως είχε πει και ο ίδιος μετά τη Φλωρεντία, δεν υπάρχει το τέλειο παιχνίδι. «Δεν είμαι ποτέ απολύτως ικανοποιημένος θέλω πάντα να βελτιωνόμαστε». Αυτό είναι και το μυστικό της φετινής ΑΕΚ. Η συνεχής πρόοδος και η ποδοσφαιρική πρόταση που καταθέτει μέσα στο γήπεδο που είναι δύσκολο να διαβαστεί από τον αντίπαλο καθώς το παιχνίδι είναι στα δικής της... πόδια.