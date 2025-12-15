Χάος στη Φιορεντίνα: Παίκτες φυγαδεύτηκαν, ο Βανόλι κοντά στην απόλυση

Η κατάσταση στη Φιορεντίνα έχει φτάσει σε οριακό σημείο, μετά την εντός έδρας ήττα με 1-2 από τη Βερόνα, που αφήνει την ομάδα της Φλωρεντίας στην τελευταία θέση της Serie A με μόλις 6 βαθμούς και χωρίς νίκη σε 15 αγώνες.

Η χθεσινή αναμέτρηση συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες των φιλάθλων και διαδηλώσεις έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι». Η διοίκηση, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την ομάδα, αποφάσισε η αποστολή να αποχωρήσει με μαύρα βαν αντί για το κανονικό πούλμαν και να παραμείνει στο προπονητικό κέντρο έως τον επόμενο αγώνα του Conference League με τη Λοζάνη.

Παράλληλα, ο προπονητής Πάολο Βανόλι, που ανέλαβε την ομάδα μόλις τον Νοέμβριο, φέρεται να βρίσκεται υπό πίεση για απόλυση, με τον Τζουζέπε Ιακίνι να παρουσιάζεται ως πιθανός αντικαταστάτης.