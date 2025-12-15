Το ίδιο σενάριο μακριά από την Τούμπα: Ο ΠΑΟΚ πίσω στο σκορ και στα πέντε τελευταία εκτός έδρας ματς!

Ο ΠΑΟΚ «πληγώθηκε» στο Περιστέρι σε μία στιγμή απόλυτης αδράνειας, έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ, δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά και γνώρισε την ήττα με 2-0. Ένα αποτέλεσμα που ήρθε να επιβεβαιώσει πως δεν μπορεί, και δεν γίνεται, κάθε παιχνίδι να εξελίσσεται σε ιστορία ανατροπής.

Στα πέντε τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση, ο Δικέφαλος βρέθηκε και τις πέντε φορές πίσω στο σκορ. Άλλοτε βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει, αρνούμενος να παραδοθεί, και άλλοτε όχι. Το βέβαιο είναι πως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζει να βάζει δύσκολα στον εαυτό της.

Πέντε φορές πίσω, μόλις μία νίκη

Η εικόνα στο Περιστέρι δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ νωρίς και στη συνέχεια «έτρεχε» πίσω από το σκορ, χωρίς να βρει καθαρές λύσεις. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και απέναντι στον Παναθηναϊκό...

Η μοναδική φορά που ο Δικέφαλος κατάφερε να γυρίσει πλήρως το παιχνίδι ήταν στη Λιβαδειά, όταν με γκολ στα τελευταία λεπτά πήρε τη νίκη με 2-3.

Στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, η αντίδραση έφερε μόνο τον βαθμό της ισοπαλίας. Στο Ράζγκραντ απέναντι στη Λουντογκόρετς και στο Χαριλάου κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε, πίεσε, αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο απολογισμός; Μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, σε πέντε παιχνίδια όπου δέχθηκε πρώτος γκολ.

Η «ανοιχτή πληγή» του ΠΑΟΚ

Από αυτά τα πέντε ματς προκύπτει και ένα ακόμη, ξεκάθαρο συμπέρασμα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι ο ΠΑΟΚ μένει πίσω στο σκορ, αλλά το πότε συμβαίνει αυτό. Οι αντίπαλοι «χτυπούν» νωρίς, εκμεταλλευόμενοι την αργή εκκίνηση των ασπρόμαυρων.

Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός και Ατρόμητος σκόραραν όλοι πριν τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα, στριμώχνοντας τον ΠΑΟΚ που έχει όλη την πίεση και τη νευρικότητα να «κυνηγήσει» αποτέλεσμα. Η Λουντογκόρετς βρήκε δίχτυα στο 33’, ενώ μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Άρης, που δεν σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το έκανε με την έναρξη του δευτέρου μέρους, στο 47ο λεπτό.

Το κοινό στοιχείο όμως παραμένει, ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει με την ένταση και τη συγκέντρωση που απαιτούν τα εκτός έδρας παιχνίδια. Και μπορεί να βγάζει χαρακτήρα και μέταλλο, αλλά όσο αυτό συνεχίζεται, κάθε αναμέτρηση θα μοιάζει με δοκιμασία υπέρβασης...