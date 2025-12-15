Βαγιαννίδης: «Δεν έχω δείξει τις ικανότητες μου»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν από τους πρωταγωνιστές στην εμφατική νίκη της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας επί της AVS με 6-0 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, καθώς έδωσε δύο ασίστ στον Αραούχο.

Μιλώντας στο «Sporting TV», ο 24χρονος Έλληνας αμυντικός, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είναι καλό να μοιράζεις ασίστ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη προσαρμόζομαι στην ομάδα. Δεν έχω δείξει όλες τις ικανότητές μου. Η προσαρμογή από το ελληνικό πρωτάθλημα στο πορτογαλικό, το να παίζω σε αγώνες του Champions League, να παίζω εναντίον μεγάλων συλλόγων, με σπουδαίους συμπαίκτες, δεν ήταν εύκολη. Ακόμη προσαρμόζομαι, δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ για να βελτιωθώ. Αλλά έχω πολύ ταλαντούχους συμπαίκτες γύρω μου, οι οποίοι προσπαθούν να με βοηθήσουν πολύ. Τους επόμενους μήνες θα δείτε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Όλοι πιέζουν ο ένας τον άλλον».