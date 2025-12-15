Νέα πυρά Μπέου κατά διαιτησίας για το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Πόσο ακόμα θα αντέξουμε την κατάφωρη αδικία;»

Ο ισχυρός άνδρας του ΝΠΣ Βόλου προχώρησε σε νέα δήλωση διαμαρτυρίας για τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αχιλλέας Μπέος κάνει λόγο για φάουλ πάνω στον Χουάνπι πριν το πρώτο γκολ των Πρασίνων, αλλά και κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε στον Πάλμερ-Μπράουν και στέλνει... μήνυμα στον επικεφαλής της ΚΕΔ: «Που θα πάει αυτή κατάσταση κύριε Λανουά. Πόσο ακόμα θα πρέπει να αντέξουμε την κατάφορη αδικία εις βάρος της ομάδας μας;».

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

Εχουμε κουραστεί από την αρχή της χρονιάς να ακούμε και να διαβάζουμε διαμαρτυρίες από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες ακόμα και για τα παραμικρά διαιτητικά λάθη.

Για την αλλοίωση όμως του αποτελέσματος στη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο από τον Φωτιά και τον VARίστα Παπαδόπουλο θα μιλήσει κανείς;

Για το καταφάνεστατο φάουλ πάνω στον Χουάνπι στην αρχή της φάσης στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, θα αναφερθεί κανείς;

Για το χτύπημα εκτός φάσης του Πάλμερ Μπράουν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Μακνί που εκ του κανονισμού επισύρει την απευθείας κόκκινη κάρτα, θα ασχοληθεί κανείς;

Που θα πάει αυτή κατάσταση κύριε Λανουά. Πόσο ακόμα θα πρέπει να αντέξουμε την κατάφορη αδικία εις βάρος της ομάδας μας;

Ας ελπίσουμε με τη νέα χρονιά να μην βιώσουμε ξανά ανάλογες διαιτησίες με τη χθεσινή στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Καλές γιορτές και ακόμα καλύτερες διαιτησίες στο μέλλον.