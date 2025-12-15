Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Ρενάτο Σάντσες

Ο Ρενάτο Σάντσες έβγαλε ολόκληρη την προπόνηση του Παναθηναϊκού μετά από αρκετό καιρό, σε μια θετική εξέλιξη για το «Τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά τη νίκη επί του Βόλου, με τα καλά νέα να προέρχονται από τον Ρενάτο Σάντσες, που μετά από καιρό έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας.

Από εκεί και πέρα, ο Πελίστρι έβγαλε μέρος του προγράμματος, ο Κυριακόπουλος έκανε θεραπεία και απουσίασαν οι Τσέριν (ίωση), Ντέσερς και Λαφόν (έφυγαν για το Κόπα Άφρικα).

Φυσικά όσοι ήταν βασικοί στην χτεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Σε δύο γκρουπ προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το πρωί της Δευτέρας στο «Γ. Καλαφάτης». Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Στο πρόγραμμα επέστρεψε ο Σάντσες, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ απών λόγω ίωσης ήταν ο Τσέριν. Απόντες λόγω υποχρεώσεων στο Κόπα Άφρικα ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν».