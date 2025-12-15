Πώς θα ήταν το ποδόσφαιρο χωρίς την απόφαση Μποσμάν 30 χρόνια μετά!

Συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ημέρα που έγινε επανάσταση στο ποδόσφαιρο με την «απόφαση Μποσμάν». Τι άλλαξε και πως θα ήταν σήμερα ο «βασιλιάς των σπορ» εάν δεν είχε προσφύγει ο άσημος Βέλγος ποδοσφαιριστής στη Δικαιοσύνη.

Το όνομα του συνιστά λήμμα σε λεξικά με τον όρο «απόφαση Μποσμάν» να αντικατοπτρίζει την επιτυχή κατάληξη της προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.



Όλα ξεκίνησαν το 1990 όταν η η RFC Λιέγης αρνήθηκε να τον παραχωρήσει στην Ντουνκέρκ, καθώς η τελευταία αδυνατούσε να καταβάλει το χρηματικό ποσό που αξίωναν οι Βέλγοι.



Πέντε χρόνια αργότερα ο Μποσμάν θα δικαιωνόταν. Οι ποδοσφαιριστές πλέον αποκτούσαν το δικαίωμα να διαπραγματευτούν με συλλόγους της αρεσκείας του από τη στιγμή που τα συμβόλαια τους εκπνέουν.

« Έκανα κάτι που ουδείς άλλος ποδοσφαιριστής τόλμησε. Συνέτριψα το σύστημα της σκλαβιάς και της εξάρτησης όμως κατέστρεψα τη ζωή μου» είχε πει ο πρωταγωνιστής της ριζοσπαστικής αλλαγής στον χάρτη του ποδοσφαίρου. Χάρη στον Μποσμάν ο αριθμός των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών σε ευρωπαϊκές ομάδες αυξήθηκε.



Το 1992 το ποσοστό μη Βρετανών παικτών που αγωνίζονταν στην ενδεκάδα των 22 κορυφαίων αγγλικών συλλόγων ήταν μόλις 5%. Η απόφαση που άλλαξε τον ρου του ποδοσφαίρου.



Η «απόφαση Μποσμάν» από το 1995 αποτελεί δεδικασμένο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετική με την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την άμεση εφαρμογή του άρθρου 48 της Συνθήκης της Ρώμης του 1957.



Η υπόθεση αυτή αφορούσε προσφυγή της Βελγικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας κατά του Ζαν-Μαρκ Μποσμάν και προκάλεσε μια σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετική με την ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Με την «απόφαση Μποσμάν» επετράπη στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να μεταγράφονται ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν λήγει το συμβόλαιό τους με κάποιο σύλλογο.



Επίσης, ακυρώθηκαν όσοι κανονισμοί εθνικών ομοσπονδιών χωρών-μελών της Ε.Ε. επέβαλαν περιορισμούς σε τέτοιου είδους μεταγραφές.

Η απόφαση αφορούσε μόνο σε ποδοσφαιριστές υπηκόους των χωρών-μελών της Ε.Ε., τους λεγόμενους κοινοτικούς, για τους οποίους επιτρεπόταν πλέον μεταγραφή ανεξαρτήτως αριθμού, σε αντίθεση με τους μη κοινοτικούς, για τους οποίους η κάθε ομοσπονδία διατήρησε τους κανονισμούς της.



Η «απόφαση Μποσμάν» είναι αποτέλεσμα τριών ξεχωριστών νομικών υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκεται ο Βέλγος ποδοσφαιριστής:



Υπόθεση Βελγικής ομοσπονδίας κατά Μποσμάν (Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman).

Υπόθεση Λιέγης κατά Μποσμάν και λοιπών (Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others).

Υπόθεση Ε. Ε. και UEFA κατά Μποσμάν (Union Européenne de Football Association (UEFA) v Jean-Marc Bosman).

Το χρονικό του δικαστικού αγώνα



Ο Ζαν-Μαρκ Μποσμάν ήταν παίκτης της βελγικής Λιέγης ( R.F.C. de Liège), του οποίου το συμβόλαιο είχε εκπνεύσει το 1990. Επιθυμούσε να αλλάξει σύλλογο και να μεταγραφεί στη γαλλική ομάδα Ντουνκέρκ.



Η τελευταία δεν πρόσφερε το ποσό της μεταγραφής που αξίωνε η Λιέγη με συνέπεια η μετακίνηση να ναυαγήσει. Στο μεταξύ οι αποδοχές του Μποσμάν είχαν μειωθεί καθώς δεν ήταν πλέον παίκτης της πρώτης ομάδας. Έτσι, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο κατά του άρθρου 17 των κανονισμών της FIFA, που σχετίζονταν με τις μεταγραφές.

Η δικαίωση



Έπειτα από μια πολύχρονη και σκληρή δικαστική διαμάχη κέρδισε την υπόθεση στις 15 Δεκεμβρίου 1995. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το υπάρχον σύστημα μετεγγραφών παρεμποδίζει την ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων και έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 39 (1) της Συνθήκης της Ρώμης.

Στον Μποσμάν και σε όλους τους κοινοτικούς ποδοσφαιριστές επετράπη να μεταπηδούν ελευθέρα με τη λήξη του συμβολαίου τους σε οποιονδήποτε σύλλογο χώρας-μέλους της Ε.Ε.

Τι θα γινόταν όμως αν δεν υπήρχε ο Μποσμάν;

Οι ισχυρές ομάδες θα συνέχιζαν να κυριαρχούν, καθώς οι μικρότερες δεν θα είχαν πρόσβαση σε ταλέντα από άλλες χώρες. Οι καλύτεροι παίκτες θα παρέμεναν «δεμένοι» σε πλούσιες ομάδες, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό και την ισορροπία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Χωρίς τη δυνατότητα των παικτών να μετακινούνται ελεύθερα, η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου ως βιομηχανία θα ήταν πιο αργή. Οι μεγάλες επενδύσεις, η αύξηση μισθών και τα μεγάλα μεταγραφικά deals που παρατηρήθηκαν μετά το 1995 πιθανότατα δεν θα είχαν συμβεί ή θα καθυστερούσαν σημαντικά.

Τα όρια στον αριθμό ξένων παικτών θα παρέμεναν αυστηρά. Οι ομάδες δεν θα μπορούσαν να εντάσσουν εύκολα παίκτες από άλλες χώρες, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές λίγκες να βασίζονται κυρίως σε εγχώριους ποδοσφαιριστές. Σπάνια θα βλέπαμε πολυεθνικές ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης



Οι ποδοσφαιριστές που έληγαν τα συμβόλαιά τους θα παρέμεναν δεμένοι με τις ομάδες τους. Οι μεταγραφές θα γίνονταν μόνο αν οι σύλλογοι συμφωνούσαν και οι παίκτες δεν θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους ή υψηλότερους μισθούς. Η διεθνής αγορά παικτών θα ήταν πολύ πιο περιορισμένη.