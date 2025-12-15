Βολιάκο στο SDNA: «Στενάχωρη και άσχημη στιγμή η ήττα στο Περιστέρι - Πρέπει να το ξεχάσουμε!»

Για την ήττα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι μίλησε στο SDNA ο Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος σχολίασε και την επίμαχη φάση της κακής αντίδρασης του Δικεφάλου στο πρώτο γκολ του Ατρομήτου.

Από τη Βουλγαρία στο Περιστέρι, ο Ιταλός στόπερ στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας και συγκέντρωσης, στοιχεία που –όπως τόνισε– κόστισαν στον Δικέφαλο. Στις πρώτες του δηλώσεις στο SDNA για το τι δεν λειτούργησε καλά για τους Θεσσαλονικείς, ο Βολιάκο σημείωσε:

«Η ομάδα δεν είχε την ενέργεια που χρειάζεται για να κάνει το δικό της παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο και να κερδίσει αυτό τον αγώνα. Στο πρώτο μέρος δεχτήκαμε ένα γκολ που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει, πέσαμε ψυχολογικά μετά το 1-0. Δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε τον αγώνα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει άμεσα να απαντήσουμε, να βγάλουμε αντίδραση σε αυτά τα δύο ματς που ακολουθούν εντός έδρας. Πρέπει να κερδίσουμε και τα δυο στην Τούμπα για να τις αφιερώσουμε στον κόσμο μας, να κερδίσουμε και για εμάς».

Μεγάλη συζήτηση έχει σηκώσει και η επίμαχη φάση της κακής αντίδρασης του ΠΑΟΚ στο πρώτο γκολ του αντιπάλου, με τον Βολιάκο να παραδέχεται πως: «Ήταν μία κακή αντίδραση αμυντικά απ' όλους μας. Όπως εμείς εκμεταλλευόμαστε κακές αντιδράσεις των αντιπάλων και σκοράρουμε από στατικές φάσεις, έτσι και δεχτήκαμε αυτό το γκολ που έπρεπε να το έχουμε αποφύγει. Έλλειψη συγκέντρωσης από μέρους μας. Είναι... απίθανο για μια ομάδα, όπως εμείς, να δεχόμαστε τέτοια γκολ!».

Μάλιστα, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός παραδέχθηκε πως: «Είναι μια στενάχωρη και άσχημη στιγμή για εμάς αυτή η ήττα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως...».

Το 2025 κλείνει για τους Θεσσαλονικείς με το ματς Κυπέλλου κόντρα στην Μαρκό και το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Βολιάκο να δίνει το στίγμα της νέας εβδομάδας για τον ΠΑΟΚ με «μάχες» σε δύο μέτωπα: «Πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να βγάλουμε την ποιότητά μας στο γήπεδο ξανά. Όπως εύκολα ξεχνάμε τις νίκες, άλλο τόσο εύκολα να ξεχάσουμε και αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα».

