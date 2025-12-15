MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παπαθεοδώρου: «Σπάνε τα γραφικόμετρα με τη διαιτησία» (vid)

Ποδόσφαιρο
0
Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox, για τη διαιτησία της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Παπαθεοδώρου: «Σπάνε τα γραφικόμετρα με τη διαιτησία» (vid)