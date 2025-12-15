Το top-10 της αγωνιστικής με Έλληνες, γκολάρες, εκπλήξεις και ρεκόρ!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…



Πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Βελγίου ο Τζόλης

Για ακόμα μια φορά ο Χρήστος Τζόλης ήταν καθοριστικός για την Μπριζ και συνεχίζει να κάνει τα top-clubs της Ευρώπης να ασχολούνται μαζί του. Ο 23χρονος επιθετικός βοήθησε την ομάδα του να γυρίσει τον αγώνα με την Ντένερ καθώς πέτυχε δύο γκολ, το 1-1 στο τέλος του πρώτου μέρους και το 1-2 στην αρχή του δεύτερου με εκπληκτικό ψαλίδι, με το 1-5 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Με τα δύο τέρματα, ο Έλληνας διεθνής έφτασε τα 7 μόνο στο πρωτάθλημα [13 σε όλες τις διοργανώσεις], όπου βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας [έχει και 6 ασίστ].

✌️ | Dubbel feest voor Christos Tzolis! 🇬🇷🔥 #DENCLU



Kijk om 22u30 naar de hoogtepunten van de #JPL in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/75YiiqYs5d — DAZN België (@DAZN_BENL) December 14, 2025



7 σερί νίκες η Μπαρτσελόνα, κρατήθηκε στο -4 η Ρεάλ

Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι τα «μικρά» ματς είναι μεγάλη υπόθεση καθώς η Μπαρτσελόνα μετά την ήττα στο clasico έφτασε τις 7 σερί νίκες στην La Liga και έτσι απλά μετέτρεψε στο -5 σε +4 από την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Blaugrana με δύο γκολ του Ραφίνια προς το τέλος, επιβλήθηκαν 2-0 της Οσασούνα στο Camp Nou και άνοιξαν τη διαφορά, την οποία οι Merengues μάζεψαν μια μέρα αργότερα μετά το 1-2 κόντρα στην Αλαβές, με τους Μπαπέ και Ροντρίγκο να δίνουν τις λύσεις.



Νίκησαν όλοι στην Αγγλία, εντυπωσιάζει η Άστον Βίλα

Σε μια αγωνιστική που μόνο η Τότεναμ υπέστη ντροπιαστική ήττα, οι δυνατοί έκαναν όλοι νίκες και είχαμε και την Άστον Βίλα να συνεχίζει να... βαράει πάνω από τα κυβικά της, όπως λένε οι Άγγλοι. Η Άρσεναλ λυτρώθηκε με δύο αυτογκόλ κόντρα στην Γουλβς (2-1), η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε στο -2 μετά το σημαντικό 0-3 στην Κρίσταλ Πάλας με δύο γκολ του Χάαλαντ, ενώ εντός έδρας ελεγχόμενες νίκες είχαν Λίβερπουλ [2-0 την Μπράιτον] και Τσέλσι [2-0 την Έβερτον]. Αυτή που τρελαίνει κόσμο όμως είναι η Άστον Βίλα, που πέρασε με 2-3 και από την Γουέστ Χαμ και βρίσκεται στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Are @AVFCOfficial Premier League title contenders? 👀🏆



They've won six in a row and sit in third place, only three points behind leaders Arsenal! — Premier League (@premierleague) December 14, 2025



Πέτυχε χατ-τρικ και έγινε legend της Μπενφίκα ο Παυλίδης

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε χατ-τρικ στο εκτός έδρας ματς της Μπενφίκα με την Μορεϊρένσε (0-4) και έφτασε τα 42 γκολ με τους Αετούς μέσα στο ημερολογιακό 2025. Μιλάμε για μια επίδοση που οι Αετοί είχαν να δουν 50 χρόνια, από τις μέρες του μύθου, Εουσέμπιο, με τον Έλληνα [44 με club και Εθνική] να βάζει το όνομά του δίπλα σε αυτά τεράστιων ονομάτων όπως είναι Μπαπέ, Μέσι, Χάαλαντ για το έτος που διανύουμε. Στη σεζόν 2025-26 έχει φτάσει ήδη τα 19 τέρματα και έχει και 3 ασίστ.

Juntando clube e seleção, Pavlidis soma 44 golos no ano de 2025: é o 7.º maior goleador do ano +



⚽ golos em 2025:

63 Mbappé (já contabilizado o golo apontado hoje)

59 Kane

55 Haaland

47 Kevin Hernandez

46 Messi

45 Osimhen

44 Pavlidis pic.twitter.com/D8hwLvxgSC — Playmaker (@playmaker_PT) December 14, 2025



Γκέλα εντός με την τελευταία της βαθμολογίας η Μπάγερν!

Ναι, προφανώς αυτό από μόνο του είναι είδηση, πόσω μάλλον όταν η Μπάγερν δεν καταφέρνει να κερδίσει εντός έδρας την 20ή της βαθμολογίας και μάλιστα χρειάζεται πέναλτι στο φινάλε για να τα καταφέρει. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί παρότι στα xG ήταν στο 4.24 - 0.60 και είχε κατοχή 85%-15%, ισοφάρισε στο τέλος του αγώνα 2-2 την Μάιντς χάρη στον Χάρι [Κέιν], σε μια απώλεια που ήταν μόλις η 2η φέτος στην Bundesliga, όπου έχει διαφορά 9 βαθμών από τη 2η θέση.

🇩🇪 | How did they not win this one?



• xG: 4.24 – 0.60

• Shots (on target): 24 (11) – 5 (2)

• Big chances: 8 – 2

• Touches in opp. box: 53 – 8

• Accurate passes: 885 – 104

• Possession: 85% – 15%



Despite all of these numbers, Bayern only salvaged a point against Mainz… pic.twitter.com/DOV8GnFt8f — Sofascore Football (@Sofascore) December 14, 2025



Το ντέρμπι η Μαρσέιγ, την κορυφή η Λανς στην Ligue1!

Πράγματα που έχουμε καιρό να δούμε συμβαίνουν στο γαλλικό πρωτάθλημα καθώς έπειτα από 16 αγωνιστικές στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, βρίσκεται η Λανς. Η τελευταία επιβλήθηκε με 2-0 της Νις χάρη σε δύο γκολ του Εντουάρ και παρέμεινε πάνω από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία πέρασε με δύσκολα με 2-3 από την Μετς. Στην 3η θέση και το -5 από την κορυφή είναι η Μαρσέιγ παρά τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με την Μονακό που κρίθηκε από ένα γκολ του Γκρίνγουντ.

Ligue 1 football is over in 2025, and Lens lead the way 📊👀 pic.twitter.com/E93LOdbssE — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 14, 2025

🔵 Mason Greenwood's game-winner in the 82'

🔵 Roberto De Zerbi goes CRAZY



MASSIVE MARSEILLE WIN AT HOME 😱 pic.twitter.com/CwH3law6zq — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 14, 2025



Προσπέρασε στην κορυφή της Serie A η Ίντερ

Η Ίντερ δεν παίρνει με τίποτα μεγάλο ματς φέτος, όμως «καθαρίζει» τα, θεωρητικά, πιο μικρά παιχνίδια και αυτό την οδήγησε στην κορυφή αυτή την αγωνιστική. Οι Nerazzurri επιβλήθηκαν εκτός έδρας της Τζένοα (1-2) με γκολ των Μπίσεκ και Λαουτάρο Μαρτίνες και εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία της Μίλαν με την Σασουόλο (2-2) και την ήττα της Νάπολι από την Ουντινέζε (1-0), περνώντας στο +1 στην πρώτη θέση του Campionato.

Grit. Fighting spirit. And a left foot that can fire it home ⚡️ pic.twitter.com/dHKu7Cs5VG — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 15, 2025



Πήρε τη ματσάρα με την Φέγενορντ ο Άγιαξ

Μια μεγάλη νίκη που την περίμενε όλη τη σεζόν πέτυχε ο Άγιαξ στο εντός έδρας ντέρμπι με την Φέγενορντ (2-0). Ήταν η 3η σερί σε Eredivisie και Champions League για τον «Αίαντα» που για ακόμα μία φορά «φτιάχνει» ένα ταλέντο που πρόκειται να πουλήσει ακριβά. Ο Γιόρτι Μόκιο σε ηλικία 17 ετών και 289 ημερών έγινε ο 2ος νεαρότερος που σκοράρει στο ντέρμπι μετά τον Νουάνκο Κανού που το είχε κάνει το 1994.

🚨 AJAX WIN THE DE KLASSIEKER! 🔴⚪️ pic.twitter.com/FvIxJV3yMP — EuroFoot (@eurofootcom) December 14, 2025



Οδεύει προς... υποβιβασμό η Φιορεντίνα

Ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Φιορεντίνα, η οποία μπορεί να έκανε μια νίκη στην Ευρώπη, όμως στην Ιταλία παρέμεινε χωρίς για 15η αγωνιστική, πραγματοποιώντας το 3ο χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της μετά το 1937-38 και το 1970-71. Οι Viola, τους παίκτες των οποίων οι τιφόζι απείλησαν πριν μια εβδομάδα, γνώρισαν νέο κάζο καθώς ηττήθηκαν εντός έδρας με γκολ στις καθυστερήσεις από την Ελλάς Βερόνα (1-2) και έχουν πλέον απολογισμό 6 ισοπαλίες και 9 ήττες. Φυσικά, είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, στο -8 από την ομάδα που σώζεται.

15 & 0 - #Fiorentina have failed to win 15 #SerieA games in a row (D6 L9) during a single season for only the third time in their history, after 21 between November 1937 and April 1938, and 17 between December 1970 and April 1971. Darkness.#Fiorentinaverona pic.twitter.com/ltT58fakBn — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 14, 2025



Δύο ασίστ ο Βαγιαννίδης στην 6άρα της Σπόρτινγκ

Από τους πρωταγωνιστές της Σπόρτινγκ ήταν ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο Έλληνας μπακ έδωσε 2 ασίστ στο 6-0 των Λιονταριών σε βάρος της Άβες με το οποίο [με ματς περισσότερο] πήγαν στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας και την Πόρτο. Ο διεθνής άσος με αυτό τον τρόπο έφτασε τις 4 ασίστ με το club της Λισαβόνας, όπου μόνο 3 παίκτες έχουν περισσότερες [Κουέντα 8, Γκονσάλβες 6, Τρινκάο 5].