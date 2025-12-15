Ο ΠΑΟΚ «σίγησε» μετά από 3 μήνες στη χειρότερη έδρα της Super League

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε λύσεις επιθετικά απέναντι στον Ατρόμητο και έμεινε χωρίς γκολ στο Περιστέρι, στη χειρότερη έδρα της φετινής Super League.

Στον «πονοκέφαλο» των ήδη πολλών απουσιών ήρθε να προστεθεί και αυτή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Εξ αρχής το έργο του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι δεν φάνταζε εύκολο, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Ο Δικέφαλος παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στη χειρότερη -μέχρι χθες- έδρα της φετινής Super League.

Το παιχνίδι στράβωσε νωρίς. Το γκολ των γηπεδούχων στο 17ο λεπτό άλλαξε τις ισορροπίες, όμως η αντίδραση του ΠΑΟΚ δεν ήρθε ποτέ. Ο Δικέφαλος δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό και εγκλωβίστηκε σε μια στατική ανάπτυξη, χωρίς ένταση και καθαρές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Χαρακτηριστικό της συνολικής αδυναμίας ήταν η εξάρτηση από τις εμπνεύσεις μόνο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός προσπάθησε να δώσει λύσεις, όμως ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε το δρόμο προς το γκολ. Όχι πως δεν υφίσταται «θέμα» στην επίθεσή του, εξάλλου είναι προτεραιότητα ενόψει Γενάρη, αλλά το προηγούμενο διάστημα ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε βρει τους τρόπους να το «καμουφλάρει». Άλλοτε με τα εξτρέμ του Τάισον και Αντρίγια, άλλοτε με τον Γιακουμάκη και άλλοτε με τα γκολ του Οζντόεφ.

Μέχρι πρότινος οι ασπρόμαυροι έβρισκαν δίχτυα για 16 συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και για τρεις συνεχόμενους μήνες. Το απόλυτο contrast εντοπίζεται στο γεγονός πως ο φετινός ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη επίθεση στο Europa League και εκ των καλύτερων στη Super League. Όμως, την πιο κρίσιμη στιγμή αυτή «σίγησε».

Η τελευταία φορά που οι Θεσσαλονικείς είχαν μείνει στο «μηδέν» χρονολογούνταν από τον περασμένο Σεπτέμβριο, στα δύο διαδοχικά παιχνίδια της Τούμπας απέναντι στον Παναιτωλικό και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παράλληλα, το ματς στο Περιστέρι αποτέλεσε μόλις τη δεύτερη φορά, τη φετινή σεζόν, που ο ΠΑΟΚ δεν σκοράρει εκτός έδρας.

Στη Ριέκα της Κροατίας ήταν η μία και μοναδική φορά, μέχρι εχθές, που ο Δικέφαλος δεν είχε απάντηση στο γκολ του Μέναλο. Το πιο χαρακτηριστικό όμως, και συνάμα προβληματικό, που καταδεικνύει και τη γκέλα είναι πως ο Ατρόμητος είχε με διαφορά τη χειρότερη έδρα της Super League, απέχοντας από εντός έδρας νίκη δέκα ολόκληρους μήνες.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς, πως την τελευταία φορά που οι Περιστεριώτες κράτησαν το «μηδέν» στην άμυνα ήταν στην πρεμιέρα της Super League κόντρα στον Παναιτωλικό...

Κι όμως, απέναντι σε αυτή την έδρα και σε αυτά τα δεδομένα, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο ηττήθηκε, αλλά δεν κατάφερε καν να βρει δίχτυα.