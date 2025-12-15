Μπενφίκα: Ισοφάρισε επίδοση 50 ετών του Εουσέμπιο ο Παυλίδης!

Ιστορία γράφει στην Μπενφίκα με τις επιδόσεις του ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Με χατ τρικ ο Βαγγέλης Παυλίδης υπέγραψε τη νίκη της Μπενφίκα με 4-0 επί της Μορεϊρένσε. Αλλά αυτά τα γκολ σημαίνουν πολλά παραπάνω, καθώς ο Έλληνας φορ έφτασε μέσα στο 2025 τα 42 γκολ. Πρόκειται για μια επίδοση που σημειώνεται στους «αετούς» μετά από 50 χρόνια.

Η τελευταία φορά που παίκτης της Μπενφίκα σημείωσε πάνω από 40 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος ήταν το 1962 και το 1965 όταν ο θρυλικός Εουσέμπιο είχε πετύχει 42 τέρματα.

Κι ακόμα απομένουν δύο παιχνίδια της Μπενφίκα έως το τέλος του 2025, με τον Παυλίδη να έχει την ευκαιρία να βελτιώσει κι άλλο την επίδοσή του.

Την τρέχουσα σεζόν ο Παυλίδης σε 28 συμμετοχές, έχει 19 γκολ και 3 ασίστ.