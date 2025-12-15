Ολυμπιακός: Έως και έξι παιχνίδια χάνει ο Ελ Κααμπί λόγω Κόπα Άφρικα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί φεύγει για το Κόπα Άφρικα και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς αυτόν το επόμενο διάστημα.

Για το Μαρόκο αναχωρεί σήμερα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της εθνικής του ομάδας για το Κόπα Άφρικα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς τον πρώτο του σκόρερ για αρκετό διάστημα.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής διεξάγεται στο Μαρόκο, ξεκινά στις 21 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου 2026 με τον μεγάλο τελικό. Ένα μεγάλο μέρος της διοργάνωσης συμπίπτει με τη διακοπή της Super League λόγω των Χριστουγέννων, αλλά και πάλι ο Μαροκινός στράικερ θα χάσει κάποια σημαντικά παιχνίδια των «ερυθρόλευκων», ειδικά από τη στιγμή που η εθνική του ομάδα είναι στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το Μαρόκο βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με Κομόρες, Μάλι, Ζάμπια και αναμένεται να προκριθεί άνετα στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με βάση το πρόγραμμα, ο Ελ Κααμπί θα χάσει σίγουρα το ματς Κυπέλλου με τον Ηρακλή (17/12), την αναμέτρηση πρωταθλήματος με την Κηφισιά (20/12), το Super Cup με τον ΟΦΗ (3/1), αλλά και τα παιχνίδια της Super League απέναντι σε Ατρόμητο (10/1) και Αστέρα Aktor (17/1).

Ακόμα είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα προλάβει το κρίσιμο ευρωπαϊκό ραντεβού με τη Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, από τη στιγμή που ο τελικός του Κόπα Άφρικα διεξαχθεί δύο ημέρες νωρίτερα.

