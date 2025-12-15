Αποθέωσε Παυλίδη ο Μουρίνιο: «Μπορούσε και 4 γκολ, δεν του δόθηκε πέναλτι»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε μόνο τα καλύτερα να πει -και πώς όχι- για τον Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το χατ τρικ που πέτυχε στο 4-0 στην έδρα της Μορεϊρένσε.

Ο Έλληνας επιθετικός... οργίασε στο καρέ της Μπενφίκα επί της Μορεϊρένσε, σημειώνοντας χατ τρικ και ο Special One έσταξε μέλι για χάρη του, όχι μόνο για τα γκολ που πέτυχε, αλλά και την εν γένει συμπεριφορά του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος τεχνικός:

«Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος, καταρχάς, με τον τρόπο που δέχτηκε να μην παίξει εναντίον της Νάπολι, με τον τρόπο που ο Ιβάνοβιτς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι εναντίον της Νάπολι και δέχτηκε να μην παίξει σήμερα. Η ομάδα γίνεται "ομάδα" και κατανοεί διαφορετικά παιχνίδια και τρόπους σκέψης και παιχνιδιού. Ο Παυλίδης ήταν φρέσκος. Αυτό το παιχνίδι εναντίον της Νάπολι του έδωσε ξεκούραση και εμφανίστηκε με ένα διαφορετικό είδος λαμπρότητας.

Ο Παυλίδης σκόραρε τρία καλά γκολ, θα μπορούσε να είχε σκοράρει τέσσερα, επειδή υπήρχε πέναλτι εναντίον του. Πέναλτι από αυτά που ξεχνιούνται επειδή το σκορ ήταν 4-0, αλλά που μπορούν να κρίνουν αγώνες, όταν το σκορ ήταν 0-0, πέναλτι για τα οποία άλλοι κλαίνε, πιέζουν, φωνάζουν και συνεχίζουν να πιέζουν. Και εμείς, με διαφορετικό προφίλ, το κάνουμε λιγότερο. Καθώς δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το βραβείο fair play, πρέπει να πω ότι ήταν καλή διαιτησία, αλλά ένα λάθος μεταξύ του διαιτητή και του VAR, το οποίο θα μπορούσε να ήταν σημαντικό. Υπήρξε πέναλτι στον Παυλίδη».