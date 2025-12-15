Κατέκτησε το Απερτούρα στο Μεξικό η Τολούκα (vid)

Η Τολούκα, έστω και στα πέναλτι, έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Απερτούρα στο Μεξικό ζευγαρώνοντας τους τίτλους της μετά και το Κλαουσούρα.

Πρωταθλήτρια στο Μεξικό για το 2025 είναι η Τολούκα, καθώς κατέκτησε και το Απερτούρα, μετά και το Κλαουσούρα. Αν και στον πρώτο τελικό είχε χάσει 1-0 από την Τίγκρες, στο δεύτερο ματς επικράτησε 2-1, με τον τίτλο να κρίνεται στα πέναλτι. Στη ρώσικη ρουλέτα, η Τολούκα επικράτησε με 9-8.

Ο Φερνάντο Γκοριαράν στο 14’ άνοιξε το σκορ για την Τίγκρε, με τους γηπεδούχους όμως να βρίσκουν τα δύο γκολ που ήθελαν από τον Ελίνιο στο 40’ και τον Παουλίνιο στο 52’.

Στην παράταση δεν άλλαξε τίποτα, και τα πέναλτι έσπασαν καρδιές. Ο Άνχελ Κορέα αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση της Τίγκρες και ο Αλέξις Βέγκα με ψυχραιμία ευστόχησε χαρίζοντας το πρωτάθλημα στην Τολούκα.

Με τον τίτλο αυτό έφτασε τα 12 πρωταθλήματα και έπιασε στη δεύτερη θέση την Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Πρώτη σε κατακτήσεις στο Μεξικό είναι η Αμέρικα με 16.