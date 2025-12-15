Παυλίδης: «Ήταν μια τέλεια βραδιά - Θέλουμε να βελτιωνόμαστε κάθε εβδομάδα»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε χατ τρικ με την Μπενφίκα κόντρα στη Μορεϊρένσε και έκανε λόγο για μια τέλεια βραδιά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της επικράτησης της Μπενφίκα επί της Μορεϊρένσε με 4-0 ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος πέτυχε τρία γκολ, φτάνοντας τα 13 στο πρωτάθλημα.

«Τέλεια βραδιά; Ναι, φυσικά. Όταν η ομάδα κερδίζει και σκοράρεις γκολ... Είναι πάντα καλό να βοηθάς την ομάδα και να κερδίζεις τους τρεις βαθμούς. Ξέραμε ότι η Μορεϊρένσε είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πέρυσι είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ (ισοπαλία), αλλά νομίζω ότι σήμερα ο τρόπος που παίξαμε ήταν πολύ καλός. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και στη συνέχεια, με πίεση, κερδίσαμε μερικές μπάλες μπροστά και καταφέραμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας φορ στο V+.

Για το αν βρίσκεται η Μπενφίκα σε καλή φόρμα: «Ναι, αν το δούμε, έχουμε κερδίσει τα τελευταία παιχνίδια, σημαντικά παιχνίδια, αλλά δεν είναι αρκετό. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε κάθε εβδομάδα, θέλουμε να παίζουμε καλύτερα, αλλά φυσικά... Όταν κερδίζουμε με 4-0, είναι μια καλή βραδιά για εμάς. Θέλουμε να συνεχίσουμε».