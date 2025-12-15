O Aμορίμ βάζει «μπλόκο» στην μεταγραφή του Μέινου

Ο Κόμπι Μέινου έχει εκφράσει τάσεις φυγής από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο ο Ρούμπεν Αμορίμ, εμφανίζεται αρνητικός σε ενδεχόμενο αποχώρησης του νεαρού χαφ.

Με το Mundial 2026 να πλησιάζει ο Κόμπι Μέινου, θέλει να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για να βρει χρόνο συμμετοχής και να αυξήσει τις πιθανότητές του να βρεθεί στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας.

Για τον νεαρό χαφ, μάλιστα έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον η Νάπολι, που έχει καταθέσει πρόταση στην Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του Μέινου, όμως ο Ρούμπεν Αμορίμ εμφανίζεται αρνητικός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει διαμηνύσει στην διοίκηση της Γιουνάιτεντ, να μην παραχωρηθεί ο Μέινου, αφού υπολογίζει κανονικά τον 20χρονο μέσο.