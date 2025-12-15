Σταυρόπουλος: «Δε διαφέρει η χαρά του γκολ με το να σώζεις ένα»

Ο Δημήτρης Σταυρόπουλος άνοιξε τον δρόμο της νίκης για τον Ατρόμητο κόντρα στον ΠΑΟΚ και μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε για το γκολ που σημείωσε και τη σημασία που είχε το αποτέλεσμα για τους Περιστεριώτες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Οι δέκα μήνες είναι πάρα πολλοί, για τον κόσμο, για την ομάδα, για αυτό το κλαμπ, να μην έχει νικήσει στην έδρα του. Η ομάδα έδειξε πόσο ήθελε αυτή τη νίκη, να τη χαρίσει στους φιλάθλους και να δείξουμε στους εαυτούς μας τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.

Το πως δουλέψαμε στην εβδομάδα για αυτό το ματς έφερε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν διέφερε από τον τρόπο των άλλων αγώνων. Αυτό που ήταν σήμερα διαφορετικό ήταν η αυτοπεποίθηση, η θέληση και η λαχτάρα να πάρουμε επιτέλους ένα θετικό αποτέλεσμα, κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ειδικά μέσα στην έδρα μας.

Με τον Μίχορλ δουλεύουμε συνέχεια στημένα όλη τη χρονιά, είναι ο κύριος εκτελεστής. Ήθελα να πετύχω γκολ και χάρηκα που βοήθησα στη νίκη. Είναι μεγαλύτερη χαρά το να σκοράρεις όντας αμυντικός, αλλά δε διαφέρει η χαρά από το να σώζεις ένα γκολ».