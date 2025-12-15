Το deja vu του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι τέσσερα χρόνια μετά

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε ήττα-σοκ από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 2-0, σε ένα ματς που θύμισε αρκετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων πριν από περίπου τέσσερα χρόνια!

Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος είχε να ηττηθεί με διαφορά δύο γκολ από ομάδα εκτός των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, σε εκτός έδρας αναμέτρηση πάνω από τέσσερα χρόνια.

Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό, ήταν στις 21/11 του 2021 όταν ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί και πάλι στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, με το ίδιο σκορ με τον Κουλούρη να σκοράρει και τα δύο γκολ.