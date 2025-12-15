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Το deja vu του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι τέσσερα χρόνια μετά

Ποδόσφαιρο
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Ο ΠΑΟΚ γνώρισε ήττα-σοκ από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 2-0, σε ένα ματς που θύμισε αρκετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων πριν από περίπου τέσσερα χρόνια!

Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος είχε να ηττηθεί με διαφορά δύο γκολ από ομάδα εκτός των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, σε εκτός έδρας αναμέτρηση πάνω από τέσσερα χρόνια.

Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό, ήταν στις 21/11 του 2021 όταν ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί και πάλι στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, με το ίδιο σκορ με τον Κουλούρη να σκοράρει και τα δύο γκολ.

Το deja vu του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι τέσσερα χρόνια μετά