Το deja vu του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι τέσσερα χρόνια μετά

Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος είχε να ηττηθεί με διαφορά δύο γκολ από ομάδα εκτός των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, σε εκτός έδρας αναμέτρηση πάνω από τέσσερα χρόνια.
Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό, ήταν στις 21/11 του 2021 όταν ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί και πάλι στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, με το ίδιο σκορ με τον Κουλούρη να σκοράρει και τα δύο γκολ.
Ο ΠΑΟΚ είχε να χάσει πάνω από τέσσερα χρόνια αγώνα πρωταθλήματος με δύο γκολ διαφορά από ομάδα εκτός ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Στις 21.11.2021 τον είχε νικήσει πάλι 2-0 ο Ατρόμητος με δύο γκολ του Ευθύμη Κουλούρη. #slgr pic.twitter.com/vGhlalidN6— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) December 14, 2025