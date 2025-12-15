H AEK με την «πεντάρα» στο Αγρίνιο ισοφάρισε επίδοση 57 χρόνων!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το soccerbase το 0-5 στην έδρα του Παναιτωλικού ήταν η ευρύτερη νίκη στην ιστορία της ΑΕΚ στην Α' Εθνική/Σούπερ Λιγκ σε αγώνα στην περιφέρεια.
Παράλληλα η Ένωση ισοφάρισε μετά από 57 χρόνια και την ευρύτερη νίκη σε ταξίδι της για το πρωτάθλημα, όταν στις 18 Ιανουαρίου του 1969 επικράτησε της ΑΕ Λεμεσού στην Κύπρο με 0-5.
Το 5-0 στο Αγρίνιο είναι η ευρύτερη νίκη στην ιστορία της ΑΕΚ στην Α' Εθνική/Σούπερ Λιγκ στην περιφέρεια. Ισοφάρισε μετά από 57 χρόνια και την ευρύτερη νίκη σε ταξίδι της για το πρωτάθλημα (18.01.1969 ΑΕ Λεμεσού - ΑΕΚ 0-5). pic.twitter.com/5RvjMBF1We— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) December 14, 2025