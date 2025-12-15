H AEK με την «πεντάρα» στο Αγρίνιο ισοφάρισε επίδοση 57 χρόνων!

Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στην έδρα του Παναιτωλικού επικρατώντας με το ευρύ 0-5, γράφοντας ιστορία στο Αγρίνιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το soccerbase το 0-5 στην έδρα του Παναιτωλικού ήταν η ευρύτερη νίκη στην ιστορία της ΑΕΚ στην Α' Εθνική/Σούπερ Λιγκ σε αγώνα στην περιφέρεια.

Παράλληλα η Ένωση ισοφάρισε μετά από 57 χρόνια και την ευρύτερη νίκη σε ταξίδι της για το πρωτάθλημα, όταν στις 18 Ιανουαρίου του 1969 επικράτησε της ΑΕ Λεμεσού στην Κύπρο με 0-5.