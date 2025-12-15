Φαν Βέερτ: «Είχα προαίσθημα σήμερα, ευχαριστώ το ιατρικό σταφ»

Ο Τομ Φαν Βέερτ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, το γκολ που σημείωσε κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και το προαίσθημα που είχε για τη νίκη του Ατρόμητου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάναμε πολύ καλή δουλειά, είχαμε προετοιμαστεί και τηρήσαμε το πλάνο μας. Είχαμε πει ότι αν είμαστε συμπαγής ομάδα, καλά στημένοι αμυντικά, θα έχουμε και τις στιγμές μας όπως έγινε. Είχα το προαίσθημα ότι θα ήταν η μέρα μας.

Είναι μία νίκη που μας δίνει ψυχολογία, πίστη, ενέργεια, αλλά αυτό δε σημαίνει τίποτα αν δεν πάρουμε τους τρεις βαθμούς με την Λάρισα την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ το ιατρικό σταφ που με βοήθησε να επανέρθω σε λιγότερο από τις δύο εβδομάδες που μου είχαν πει εξ αρχής».