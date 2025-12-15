Λαφόν: «Ο Παναθηναϊκός είναι τεράστια ομάδα»

O Αλμπάν Λαφόν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Βόλου, τονίζοντας ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του βρίσκονται σε μια τεράστια ομάδα και πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν μια ομάδα με δύο πρόσωπα. Στο πρώτο μέρος μπήκαμε καλά, είχαμε τον έλεγχο του ματς αλλά μετά πήγαμε προς τα πίσω και στο δεύτερο μέρος δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδια αλλά αυτό που κρατάω είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί που πήραμε.



Κρινόμαστε και ξέρουμε που βρισκόμαστε. Ο Παναθηναϊκός είναι τεράστια ομάδα και κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε, είμαι χαρούμενος για την ομάδα και παρά τις δυσκολίες πιστεύω να πάρουμε κι άλλα θετικά αποτελέσματα και να συνεχίσουμε έτσι».