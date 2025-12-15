Ντέσερς: «Με γεμίζει χαρά που επέστρεψα με γκολ»

Ο Σίριλ Ντέσερς άνοιξε τον δρόμο της νίκης για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Βόλο, με τον Νιγηριανό επιθετικό να εκφράζει την χαρά του για το γκολ που σημείωσε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Comsote TV:

«Φυσικά, το να γυρνάς από τραυματισμό και να σκοράρεις είναι πάντα το συναίσθημα που θες, και είμαι χαρούμενος που βοηθάω έτσι την ομάδα. Ξεκινήσαμε καλά, αλλά μετά χάσαμε λίγο τον ρυθμό. Είμαι χαρούμενος, ξεκίνησα καλά, σκόραρα και αυτό με γεμίζει χαρά.

Πρώτα απ’ όλα, το παιχνίδι είχε δύο πρόσωπα. Ξέραμε ότι ο Βόλος έχει τεχνικούς παίκτες. Με την εμπειρία μου θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε συνοχή και να είμαστε συμπαγείς τόσο ψηλά όσο και χαμηλά στο γήπεδο. Στα πρώτα 30 λεπτά το πρέσινγκ μας ήταν απίστευτο.



Πρέπει να έχουμε αυτή την ενέργεια και την ψυχολογία και στα 90 λεπτά. Το δείξαμε και με τον Ολυμπιακό, που ήταν από τους πρώτους μου αγώνες, ότι πρέπει να πιέζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια και να είμαστε πνευματικά δυνατοί».

