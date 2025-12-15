Τα «σπασμένα φρένα», το «μπλόκο», το «θωρηκτό» και η βαριά «γκέλα»

Ο Βασίλης Βέργης κάνει την αποτίμηση της αγωνιστικής για το Big 5

Να λοιπόν που η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, μία αγωνιστική πριν από τη διακοπή για τις γιορτές, έφτασε στον πόντο από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Η Ένωση η οποία έχασε εύκολα τα δύο ντέρμπι από ερυθρόλευκους και ΠΑΟΚ, που αμφισβητήθηκε για σοβαρό χρονικό διάστημα πρωτίστως από τους οπαδούς της, είναι πια η ομάδα που μας είχε... προαναγγείλει ο προπονητής της από το περασμένο καλοκαίρι.

Μόνο για λίγο έπεσε έξω ο Νίκολιτς. Είχε πει ότι θα δούμε "τη δική του" ΑΕΚ από τον Οκτώβριο, αλλά τα "σπασμένα φρένα" της Ένωσης ξεκίνησαν τον Νοέμβριο και συνεχίζονται τον Δεκέμβριο. Εκπληκτικές εμφανίσεις και αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μια ανάσα πίσω από τον Ολυμπιακό, μια ανάσα και από την απευθείας πρόκριση στους "16" του Conference League.

Παρά τις απουσίες και το σχετικά "κοντό" ρόστερ, η ΑΕΚ παίζει υπέροχο ποδόσφαιρο. Πήγε στην Τουρκία, έκανε φοβερό β' ημίχρονο απέναντι στην Σάμσουνσπορ, πήρε το "διπλό", γύρισε πίσω και αρκετοί φίλοι της ανησυχούσαν για το απόθεμα δυνάμεων, πόσο μάλλον κόντρα σε μια ομάδα με δεδομένη βελτίωση και επιθετικότητα, τον Παναιτωλικό. Και τι έκανε η Ένωση; Παρέλαση στο Αγρίνιο!

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δώσει την περασμένη Κυριακή στο ματς με τον Ατρόμητο ολιγόλεπτη συμμετοχή στον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Κροάτης τον δικαίωσε σκοράροντας. Θυμίζω ότι για τη συντριπτική πλειονότητα ο Λιούμπισιτς ήταν σχεδόν "τελειωμένος" από την ΑΕΚ. Οχι γιατί αμφισβητούσαν την κλάση του, αλλά επειδή ο ίδιος αδικούσε τον εαυτό του.

Ο Νίκολιτς όμως είχε άλλη γνώμη. Τον ξεκίνησε στο Αγρίνιο στα δεξιά και ο Κροάτης ΟΡΓΙΑΣΕ. Δύο ασίστ και δύο γκολ στην κορυφαία παράστασή του στον Δικέφαλο. Η ΑΕΚ ξανακέρδισε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή κι εκείνος την αυτοπεποίθησή του.

Η εμφάνιση της Ένωσης ήταν "γεμάτη". Επιβλητική, καθάρισε το ματς από πολύ νωρίς, με το 0-5 να φανερώνει ότι τα "σπασμένα φρένα" σταματημό δεν έχουν. Αν μπορέσει να κλείσει την εβδομάδα που έρχεται με "δύο στα δύο" (Κραϊόβα και ΟΦΗ), θα μπει στον Ιανουάριο αναμένοντας τις ενισχύσεις που της χρειάζονται ώστε να διεκδικήσει πρωτάθλημα και σπουδαία πορεία στην Ευρώπη. Ο Νίκολιτς έχει φτιάξει αυτό που υποσχέθηκε και δικαιούται να περιμένει τις ποιοτικές προσθήκες που απαιτούνται ώστε να "ανοίξει" το ρόστερ ακόμη περισσότερο ποιοτικά αλλά και αριθμητικά.

Στο "Κλεάνθης Βικελίδης" το "μπλόκο" του Μανόλο Χιμένεθ κράτησε τον Ολυμπιακό στην ισοπαλία, σε ένα γήπεδο που δεν έχει νικήσει ποτέ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ! Ο Αρης των πάμπολλων απουσιών έπαιξε πολύ ψυχωμένα και αυτός ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός για την ψυχολογία όλων στο κλαμπ. Οι ερυθρόλευκοι ήταν πολύ κάτω από τα στάνταρ τους τόσο σε δημιουργία όσο και σε εκτέλεση. Δε νομίζω ότι ευσταθεί ως απόλυτη δικαιολογία η κόπωση από το ταξίδι στο Καζακστάν και το ματς με την Καϊράτ, καθώς ο Ολυμπιακός διαθέτει μεγάλο ρόστερ και είχε απέναντί του μια ομάδα με πολλές πληγές.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν είχε τη συνήθη επιθετικότητά της, έμεινε με παίκτη λιγότερο από το σοβαρό λάθος του Ντάνι Γκαρθία και στάθηκε τυχερός από το γεγονός ότι λίγο αργότερα είδε και ο Αρης παίκτη του (Φαντιγκά) να φεύγει από το ματς. Σωστές και οι δύο κόκκινες κάρτες.

Οι φωνές - διαμαρτυρίες των ερυθρόλευκων για τον διαιτητή είναι υπερβολικές, καθώς ούτε κόκκινη κάρτα χάρισε στους γηπεδούχους (το πάτημα από πίσω του Μόντσου στο παπούτσι του Τσικίνιο ήταν κίτρινη κάρτα -και φάουλ που κακώς δεν δόθηκε-, φάση όπως η αντίστοιχη του Σιώπη με τον ''Ντέλια''). Μπορεί συνολικά η διαιτησία του Γιαμπλόνσκι να ήταν στο β΄ ημίχρονο σαφώς κάτω από το επίπεδο ενός "ελίτ", με αρκετά λάθη, όμως το παιχνίδι δεν κρίθηκε από κάποια χοντράδα σε απόφαση.

Οσο για τη διαρροή του Ολυμπιακού αποδεικνύει ότι πλέον η "συμπόρευση" στην ΕΠΟ με τον ΠΑΟΚ αποτελεί παρελθόν. Η κατάσταση... επιστρέφει στο σκληρό ροκ και σε μετωπική!

Στο Περιστέρι αποδείχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ "Μπορεί χωρίς τον Κωνσταντέλια και τον Παβλένκα, αλλά όχι χωρίς τον Γιακουμάκη". Θυμίζω ότι στην περίοδο που απουσίαζαν οι δύο πρώτοι, ο Δικέφαλος πήγαινε "τρένο". Μόλις τραυματίστηκε ο Έλληνας φορ, ο ΠΑΟΚ δε νίκησε στη Βουλγαρία (ισοφάρισε στο φινάλε τη Λουντογκόρετς) και έχασε από τον Ατρόμητο που είχε να νικήσει 10 μήνες στην έδρα του! Βαριά "γκέλα" για την ομάδα του Λουτσέσκου.

Πολύ κακό ματς για τον Δικέφαλο, ο οποίος έχει μπροστά του και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με τον Τσάλοφ σέντερ φορ θα παίξει και σε αυτό;

Παρεμπιπτόντως: Ο διαιτητής Τσακαλίδης έκανε σοβαρό λάθος στη φάση που δεν υπέδειξε πέναλτι στον Ντεσπόντοφ. Σωστά τον φώναξε στο μόνιτορ ο Τζήλος, καθώς ο Ντεσπόντοφ τσίμπησε πρώτος τη μπάλα και εν συνεχεία ο παίκτης του Ατρομήτου έπεσε επάνω του. Απορώ τι... δεν είδε ο Τσακαλίδης και επέμεινε στην αρχική απόφασή του.

Τέλος στη Λεωφόρο είδαμε πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να διαθέτει σέντερ φορ ο οποίος "αγαπάει" τα δίχτυα. Ο Σίριλ Ντέσερς ταλαιπωρήθηκε καιρό, ακόμη περισσότερο από την απουσία του ο Παναθηναϊκός, και όλοι διαπίστωσαν την αξία και τη χρησιμότητά του μόλις επανήλθε στην 11αδα. Ενα υπέροχο γκολ, στη συνέχεια ένα κερδισμένο πέναλτι και 2-0 από νωρίς.

Ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε από το γκολ του Κόμπα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, δεν ήταν καλός στο β', όμως ο Λαφόν απέδειξε ξανά γιατί δικαίως είναι ο Νο1 γκολκίπερ του τριφυλλιού. Το κακό για τον Παναθηναϊκό ότι και οι δύο πρωταγωνιστές του αναχωρούν για το Κόπα Άφρικα.

Είναι πανθομολογούμενο ότι οι πράσινοι πρέπει άμεσα να ενισχυθούν, ιδίως στη μεσαία γραμμή, όμως κάθε νίκη που παίρνουν -έστω και με "αίμα"- τους βοηθάει να αναπνέουν. Πόσο μάλλον ενόψει ενός πολύ δύσκολου ντέρμπι όπως αυτό που έρχεται στην Τούμπα.