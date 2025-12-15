Πήρε το ντέρμπι η Μαρσέιγ με λυτρωτή τον Γκρίνγουντ

Χάρη σε τέρμα του Γκρίνγουντ στο 82' η Μαρσέιγ επιβλήθηκε στο Βελοντρόμ της Μονακό στο ντέρμπι της 16ης στροφής του Σαμπιονά.

Από τα ωραιότερα παιχνίδια της σεζόν στη Ligue 1 ως τώρα, με τις ομάδες όμως να είναι άστοχες, ενώ οι τερματοφύλακες αμφότερων βρέθηκαν σε μεγάλη βραδιά πραγματοποιώντας σπουδαίες επεμβάσεις.

Από ένα ημίχρονο για κάθε ομάδα, με τους Μονεγάσκους καλύτερους στο πρώτο μέρος και τους γηπεδούχους να επιβάλουν το ρυθμό τους στο δεύτερο. Στο 80′ η Μονακό σκόραρε, με τον Μπαλογκούν να βρίσκει δίχτυα, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε μετά από υπόδειξε του VAR για οφσάιντ.

Δύο λεπτά αργότερα ήταν σειρά της Μαρσέιγ να πανηγυρίσει, χωρίς όμως κανείς να της πάρει πίσω τη χαρά. Ο Χόιμπεργκ βρήκε όμορφα τον Γκρίνγουντ, με τον τελευταίο να μην αστοχεί, χαρίζοντας το τρίποντο στην ομάδα του.

Στην 3η θέση της κατάταξης η Μαρσέιγ, στο -4 από την Παρί Σεν Ζερμέν και στο -5 από την κορυφή, ένατη η Μονακό και τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρώτη εξάδα.