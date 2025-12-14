Ένας βραζιλιάνικος συνδυασμός Βινίσιους - Ροντρίγκο γλίτωσε την "βασίλισσα" από νέα γκέλα στην χώρα των Βάσκων.

Τα πάντα έμοιαζαν να στραβώνουν σε ακραίο βαθμό για την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τσάμπι Αλόνσο ενδεχομένως και να σκεφτόταν την ζωή στο ταμείο ανεργίας.

Δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, ο Κάρλος Βισέντε έσπασε το τεχνητό οφσάιντ, κατέβασε υπέροχα την μπάλα και έκανε το 1-1 για την Αλαβές στο 68ο λεπτό.

Αίφνης, το γκολ του Κιλιάν Μπαπέ (24') έμοιαζε πολύ λίγο για την βασίλισσα που δεν είχε απειλήσει μετά από μία μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία στο 53ο λεπτό.

Ωστόσο, εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα, ήρθε μία βραζιλιάνικη συνεργασία ως μάννα εξ' ουρανού.

Ο Βινίσιους πάτησε το τούρμπο από τα αριστερά, με υπέροχη σέντρα με το εξωτερικό βρήκε τον Ροντρίγκο και εκείνος έκανε το λυτρωτικό 1-2 (76'), γκολ το οποίο ο (συνήθως εγκρατής) Τσάμπι Αλόνσο πανηγύρισε σαν να μπήκε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου.

Οι μερένγκες έμειναν ζωντανοί στην Αλάβα και με το 1-2 πλησίασαν ξανά στους 4 βαθμούς την Μπαρτσελόνα στην κορυφή, δείχνοντας ότι δεν σκοπεύουν να παραδοθούν τόσο εύκολα...