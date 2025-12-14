Μπενίτεθ: «Κρατάμε τα θετικά του πρώτου μέρους, να διορθώσουμε τα αρνητικά του δεύτερου»

Ο Ράφα Μπενίτεθ εξήγησε που οφείλεται η διαφορά της απόδοσης της ομάδας του στα δύο ημίχρονα και σχολίασε την αποχώρηση των Ντέσερς και Λαφόν για το Κόπα Άφρικα.

Με καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και διαχείριση στο δεύτερο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο Πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-1 του Βόλου στην Λεωφόρο.

Μετά το φινάλε, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την διαφορά της απόδοσης της ομάδας του στα δύο ημίχρονα, αλλά και για την αποχώρηση των Ντέσερς και Λαφόν για το Κόπα Άφρικα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά καλά πράγματα και στο δεύτερο πολλά κακά. Συμφωνείτε με αυτό; Κι αν ναι, πού οφείλεται αυτή η διαφορά στην απόδοση;

«Νομίζω είναι ξεκάθαρο για όλους ότι κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Υψηλή ένταση, κυκλοφορία, δημιουργία φάσεων, γκολ, όσα περιμένεις από μια μεγάλη ομάδα που παίζει στην έδρα της. Μετά πρέπει κι εμείς να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το γιατί δεχτήκαμε το γκολ και γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε αυτόν τον έλεγχο και την ηρεμία του πρώτου. Το θετικό όταν κερδίζεις είναι ότι μπορείς να κάνεις ψύχραιμα την ανάλυσή σου. Κρατάμε τα θετικά του πρώτου ημιχρόνου, πρέπει να βελτιωθούμε στα αρνητικά του δεύτερου. Θέλω κι εγώ να κάνω μια ερώτηση. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μια προσδοκία για το τι θα γίνει και είπαμε ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Σε 12 αγώνες έχουμε 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε συμπληρώσει ούτε 2 μήνες εδώ. Συνεχίζω να λέω ότι θα χρειαστούμε κι άλλο χρόνο, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά μπορώ να δω το θετικό στο ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση. Μοιράζομαι όλες αυτές τις σκέψεις και τις ανησυχίες, ότι μπορούμε και πρέπει να είμαστε καλύτεροι από αυτό που δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά μπορώ να δω και τα θετικά του πρώτου ημιχρόνου. Είναι διπλό το νόμισμα, υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά για να φτάσουμε εκεί που πιστεύουμε ότι ανήκουμε. Ο σύλλογος κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσει τα πράγματα, η ομάδα έχει συνεχόμενα παιχνίδια και θέλει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες».

Σας προβληματίζει η ανασφάλεια που έβγαλε η ομάδα μετά το γκολ που δέχτηκε, όπως έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια;

«Κατά πρώτον, το γήπεδο ήταν αρκετά γρήγορο, επέτρεπε το γρήγορο παιχνίδι. Ο αντίπαλος ήταν πολύ επιθετικός στην πίεσή του. 2-3 φορές που προσπαθήσαμε να παίξουμε γρήγορα την μπάλα και ο αντίπαλος πήγε να βγάλει αντεπίθεση, δημιούργησαν μια ανασφάλεια. Δεν μπορέσαμε να βρούμε την ηρεμία και να ξεφύγουμε από αυτή την πίεση του αντιπάλου. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι του αντιπάλου, είχαν κάποιους μικρόσωμους αλλά ευκίνητους ποδοσφαιριστές στο κέντρο, που είχαν καλή κυκλοφορία κι εμείς αργούσαμε να πιέσουμε. Έτσι έσπαγαν το πρέσινγκ και μετά δυσκολευόμασταν να τους κλέψουμε την μπάλα. Με αυτόν τον τρόπο πήγαιναν πιο κοντά στην δική μας εστία».

Έχετε εντοπίσει το πρόβλημα για τα «νεκρά» διαστήματα της ομάδας;

«Νομίζω ότι εμείς από την πλευρά μας κάναμε αρκετά λάθη στην κυκλοφορία μας, κάτι που θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε. Όπως είπαμε και πιο πριν, στο επιθετικό μας κομμάτι το θέμα ήταν τα εύκολα λάθη, ο αντίπαλος είχε μια καλή κυκλοφορία, αργούσαμε να πάμε στην πίεση. Αυτό μετά μας δημιούργησε ένα πρόβλημα ανασφάλειας. Η δεξιά τους πλευρά ήταν αρκετά καλή στο να δημιουργεί κι αυτό μας ανάγκαζε να κατεβάζουμε τα εξτρέμ για να παίζουν άμυνα, κάτι που σημαίνει ότι είχαν να διανύσουν πολλά μέτρα για να φτάσουν στην αντίπαλη περιοχή. Αυτά μας οδήγησαν την δυσκολία στο δεύτερο ημίχρονο».

Πόσο «άδικο» θεωρείτε ότι είναι για εσάς τους προπονητές να χάνετε παίκτες σαν τον Ντέσερς ή τον Λαφόν, πάνω που αρχίζουν να βρίσκουν ρυθμό;

«Σίγουρα είναι άδικο. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Είναι κάτι που ξέρουμε ότι θα συμβεί, συμβαίνει πάντα. Έχουμε πολλά παιχνίδια σε διάφορες διοργανώσεις και στην μέση της σεζόν έρχεται αυτό. Θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με τους παίκτες που έχουμε στην διάθεσή μας. Είναι 2 παίκτες, σε άλλες ομάδες είχαμε 5-6 ποδοσφαιριστές. Είναι μια δύσκολη κατάσταση αλλά πρέπει να την διαχειριστούμε».